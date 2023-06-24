Военный аналитик Джерелиевский предупредил о скорой замене Зеленского

24 июня 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

От успешного контрнаступления ВСУ зависит карьера Зеленского, считает Борис Джерелиевский Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президенту Украины Владимиру Зеленскому готовят замену. Его уберут с поста главы страны из-за усталости граждан и отсутствия результатов на поле боя. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный аналитик Борис Джерелиевский. «Как сообщают украинские источники, ВСУ поставлен жесткий дедлайн, где-то 10-12 дней, за которые нужно достичь каких-то результатов, которые можно было бы предъявить на саммите НАТО. Но тут есть еще один важный момент. Украинские и западные СМИ утверждают, если Зеленский не выполнит это, то помощь от стран Запада будет приостановлена. Но это ерунда. Пока страна может воевать с Россией, пока может наносить нам ущерб, они будут получать помощь. В Киеве это уже начали понимать, что все попытки давления — не более, чем игра. Но для Зеленского, правда, есть один вопрос. В том случае, если он не будет так стараться, не будет давать необходимых результатов, его заменят быстрее, чем планировалось изначально. Думаю, уже все идет к этому. Сейчас выращивают ему замену. Я думаю, в значительной степени это связано не с военными результатами, а с усталостью украинского общества. Это обычная практика американцев. Чтобы сохранить прежний курс, они меняют руководство», — объяснил Борис Джерелиевский. В качестве примера аналитик привел опыт Южного Вьетнама и Грузии. «Когда руководство надоедает, когда оно вызывает раздражение, когда его начинают ненавидеть, на него вешают все грехи. Они виноваты, мы их снимаем, наказываем. Новая власть будет делать все хорошо. Так было в Южном Вьетнаме, когда была постоянная чехарда и правительств, и министров. Мы видим в Грузии то же самое. Это обычная практика. Она не связана напрямую с военными успехами или неудачами. Зеленский, конечно, старается удержаться на своем месте. Более того, по глупости себя полностью и целиком связал с этим наступлением, поэтому, если нужно будет искать виновного, то сделают именно его», — подчеркнул Джерелиевский. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президенту Украины Владимиру Зеленскому готовят замену. Его уберут с поста главы страны из-за усталости граждан и отсутствия результатов на поле боя. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный аналитик Борис Джерелиевский. «Как сообщают украинские источники, ВСУ поставлен жесткий дедлайн, где-то 10-12 дней, за которые нужно достичь каких-то результатов, которые можно было бы предъявить на саммите НАТО. Но тут есть еще один важный момент. Украинские и западные СМИ утверждают, если Зеленский не выполнит это, то помощь от стран Запада будет приостановлена. Но это ерунда. Пока страна может воевать с Россией, пока может наносить нам ущерб, они будут получать помощь. В Киеве это уже начали понимать, что все попытки давления — не более, чем игра. Но для Зеленского, правда, есть один вопрос. В том случае, если он не будет так стараться, не будет давать необходимых результатов, его заменят быстрее, чем планировалось изначально. Думаю, уже все идет к этому. Сейчас выращивают ему замену. Я думаю, в значительной степени это связано не с военными результатами, а с усталостью украинского общества. Это обычная практика американцев. Чтобы сохранить прежний курс, они меняют руководство», — объяснил Борис Джерелиевский. В качестве примера аналитик привел опыт Южного Вьетнама и Грузии. «Когда руководство надоедает, когда оно вызывает раздражение, когда его начинают ненавидеть, на него вешают все грехи. Они виноваты, мы их снимаем, наказываем. Новая власть будет делать все хорошо. Так было в Южном Вьетнаме, когда была постоянная чехарда и правительств, и министров. Мы видим в Грузии то же самое. Это обычная практика. Она не связана напрямую с военными успехами или неудачами. Зеленский, конечно, старается удержаться на своем месте. Более того, по глупости себя полностью и целиком связал с этим наступлением, поэтому, если нужно будет искать виновного, то сделают именно его», — подчеркнул Джерелиевский.