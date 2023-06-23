23 июня 2023

ТАСС оценило обстановку у «ЧВК Вагнер центра» в Петербурге

ТАСС: около «ЧВК Вагнер центра» в Петербурге нет силовиков
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Аллея героев ЧВК Вагнер на Северном кладбище города Березовский. Свердловская область
У ЧВК Вагнер центра спокойно Фото:

Около «ЧВК Вагнер центра» в Санкт-Петербурге спокойно, на месте сотрудников Росгвардии нет. Об этом рассказали с места событий. Ранее в соцсетях была опубликована информация о том, что в здании якобы проводят обыски сотрудники Росгвардии.

«Обстановка у здания „ЧВК Вагнер центр“ в Санкт-Петербурге остается спокойной. На месте не наблюдается сотрудников Росгвардии или иных спецслужб», — передает ТАСС.

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Около «ЧВК Вагнер центра» в Санкт-Петербурге спокойно, на месте сотрудников Росгвардии нет. Об этом рассказали с места событий. Ранее в соцсетях была опубликована информация о том, что в здании якобы проводят обыски сотрудники Росгвардии. «Обстановка у здания „ЧВК Вагнер центр“ в Санкт-Петербурге остается спокойной. На месте не наблюдается сотрудников Росгвардии или иных спецслужб», — передает ТАСС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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