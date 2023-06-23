ТАСС оценило обстановку у «ЧВК Вагнер центра» в Петербурге

У ЧВК Вагнер центра спокойно
Около «ЧВК Вагнер центра» в Санкт-Петербурге спокойно, на месте сотрудников Росгвардии нет. Об этом рассказали с места событий. Ранее в соцсетях была опубликована информация о том, что в здании якобы проводят обыски сотрудники Росгвардии.
«Обстановка у здания „ЧВК Вагнер центр“ в Санкт-Петербурге остается спокойной. На месте не наблюдается сотрудников Росгвардии или иных спецслужб», — передает ТАСС.
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