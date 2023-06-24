Кличко: по Киеву наносят ракетный удар

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Виталий Кличко сообщил о работе ПВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Киеве произошла серия взрывов, работает ПВО. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«Взрывы в Соломенском районе столицы. Все службы направляются на место», — написал Кличко у себя в telegram-канале. Кроме того, сообщается о серии взрывов в Днепре и Харькове.

Россия проводит на Украине специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Согласно заявлению президента РФ Владимира Путина, основными задачами СВО являются денацификация и демилитаризация Украины.

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В Киеве произошла серия взрывов, работает ПВО. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. «Взрывы в Соломенском районе столицы. Все службы направляются на место», — написал Кличко у себя в telegram-канале. Кроме того, сообщается о серии взрывов в Днепре и Харькове. Россия проводит на Украине специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Согласно заявлению президента РФ Владимира Путина, основными задачами СВО являются денацификация и демилитаризация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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