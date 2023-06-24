Кличко: по Киеву наносят ракетный удар

Виталий Кличко сообщил о работе ПВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Киеве произошла серия взрывов, работает ПВО. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
«Взрывы в Соломенском районе столицы. Все службы направляются на место», — написал Кличко у себя в telegram-канале. Кроме того, сообщается о серии взрывов в Днепре и Харькове.
Россия проводит на Украине специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Согласно заявлению президента РФ Владимира Путина, основными задачами СВО являются денацификация и демилитаризация Украины.
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