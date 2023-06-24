Московский губернатор посоветовал не выезжать из региона

Жителям Москвы не стоит выезжать за пределы города, заявил Андрей Воробьев Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Конфликт Евгения Пригожина и Минобороны

Жителям Москвы не стоит выезжать за пределы региона. Такую рекомендацию дал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Прошу по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте на юге Московской области, в первую очередь за пределы региона», — написал Воробьев в своем telegram-канале . Также он попросил жителей региона сохранять спокойствие. Воробьев уточнил, что сейчас в Москве проводятся антитеррористические мероприятия.

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по лагерю наемников. Пригожин заявил, что в ответ его бойцы будут уничтожать блокпосты и авиацию вооруженных сил РФ. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что меры безопасности в городе усилены.