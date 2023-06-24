Московский губернатор посоветовал не выезжать из региона

Жителям Москвы не стоит выезжать за пределы региона. Такую рекомендацию дал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Прошу по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте на юге Московской области, в первую очередь за пределы региона», — написал Воробьев в своем telegram-канале. Также он попросил жителей региона сохранять спокойствие. Воробьев уточнил, что сейчас в Москве проводятся антитеррористические мероприятия.
23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по лагерю наемников. Пригожин заявил, что в ответ его бойцы будут уничтожать блокпосты и авиацию вооруженных сил РФ. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что меры безопасности в городе усилены.
Жителям Москвы не стоит выезжать за пределы региона. Такую рекомендацию дал губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Прошу по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте на юге Московской области, в первую очередь за пределы региона», — написал Воробьев в своем telegram-канале. Также он попросил жителей региона сохранять спокойствие. Воробьев уточнил, что сейчас в Москве проводятся антитеррористические мероприятия. 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по лагерю наемников. Пригожин заявил, что в ответ его бойцы будут уничтожать блокпосты и авиацию вооруженных сил РФ. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что меры безопасности в городе усилены.