Московский губернатор посоветовал не выезжать из региона

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Жителям Москвы не стоит выезжать за пределы города, заявил Андрей Воробьев Фото:
новость из сюжета
Конфликт Евгения Пригожина и Минобороны

Жителям Москвы не стоит выезжать за пределы региона. Такую рекомендацию дал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Прошу по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте на юге Московской области, в первую очередь за пределы региона», — написал Воробьев в своем telegram-канале. Также он попросил жителей региона сохранять спокойствие. Воробьев уточнил, что сейчас в Москве проводятся антитеррористические мероприятия.

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по лагерю наемников. Пригожин заявил, что в ответ его бойцы будут уничтожать блокпосты и авиацию вооруженных сил РФ. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что меры безопасности в городе усилены.

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Жителям Москвы не стоит выезжать за пределы региона. Такую рекомендацию дал губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Прошу по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте на юге Московской области, в первую очередь за пределы региона», — написал Воробьев в своем telegram-канале. Также он попросил жителей региона сохранять спокойствие. Воробьев уточнил, что сейчас в Москве проводятся антитеррористические мероприятия. 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по лагерю наемников. Пригожин заявил, что в ответ его бойцы будут уничтожать блокпосты и авиацию вооруженных сил РФ. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что меры безопасности в городе усилены.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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