Собянин: в Москве усилили меры безопасности

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Марафон Российского общества Знание - Новое знание. Москва, собянин сергей
На дорогах столицы введен дополнительный контроль, заявил Сергей Собянин Фото:
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В Москве проводятся антитеррористические мероприятия. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

«В Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности», — написал Собянин в своем telegram-канале. Он добавил, что на дорогах введен дополнительный контроль, а также возможно ограничение массовых мероприятий.

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В Москве проводятся антитеррористические мероприятия. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. «В Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности», — написал Собянин в своем telegram-канале. Он добавил, что на дорогах введен дополнительный контроль, а также возможно ограничение массовых мероприятий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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