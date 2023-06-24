Собянин: в Москве усилили меры безопасности

24 июня 2023 в 08:05 Размер текста - 17 +

На дорогах столицы введен дополнительный контроль, заявил Сергей Собянин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Конфликт Евгения Пригожина и Минобороны В Москве проводятся антитеррористические мероприятия. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. «В Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности», — написал Собянин в своем telegram-канале. Он добавил, что на дорогах введен дополнительный контроль, а также возможно ограничение массовых мероприятий.

В Москве проводятся антитеррористические мероприятия. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. «В Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности», — написал Собянин в своем telegram-канале. Он добавил, что на дорогах введен дополнительный контроль, а также возможно ограничение массовых мероприятий.