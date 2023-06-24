Собянин: в Москве усилили меры безопасности

На дорогах столицы введен дополнительный контроль, заявил Сергей Собянин
новость из сюжетаКонфликт Евгения Пригожина и Минобороны
В Москве проводятся антитеррористические мероприятия. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.
«В Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности», —
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