Роскомнадзор предупредил об ограничении интернета из-за мятежа Пригожина

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Открытие лаборатории информационной безопасности в УрФУ. Екатеринбург, интернет, провода, кабель, информационная безопасность, цифровизация, защита информации
В регионах, где объявлен режим КТО, могут быть проблемы с интернетом, сообщает Роскомнадзор Фото:
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Мятеж Евгения Пригожина

В части регионов России, в которых объявлен режим контртеррористической операции, могут происходить сбои в работе интернета. Об этом сообщает Роскомнадзор.

«В районах проведения КТО возможно временное ограничение работы интернет-ресурсов», — заявили в Роскомнадзоре, передает РБК. Также уточняется, что сбои в работе мессенджера Telegram не связаны с ограничениями.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в якобы ударе по тылу бойцов ЧВК. В связи с этим он объявил о начале вооруженного мятежа. В ряде регионов РФ был введен режим КТО. Так, меры безопасности были усилены в Москве и Подмосковье, а также в Воронежской, Ростовской областях.

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В части регионов России, в которых объявлен режим контртеррористической операции, могут происходить сбои в работе интернета. Об этом сообщает Роскомнадзор. «В районах проведения КТО возможно временное ограничение работы интернет-ресурсов», — заявили в Роскомнадзоре, передает РБК. Также уточняется, что сбои в работе мессенджера Telegram не связаны с ограничениями. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в якобы ударе по тылу бойцов ЧВК. В связи с этим он объявил о начале вооруженного мятежа. В ряде регионов РФ был введен режим КТО. Так, меры безопасности были усилены в Москве и Подмосковье, а также в Воронежской, Ростовской областях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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