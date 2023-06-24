Роскомнадзор предупредил об ограничении интернета из-за мятежа Пригожина

В части регионов России, в которых объявлен режим контртеррористической операции, могут происходить сбои в работе интернета. Об этом сообщает Роскомнадзор.
«В районах проведения КТО возможно временное ограничение работы интернет-ресурсов», — заявили в Роскомнадзоре, передает РБК. Также уточняется, что сбои в работе мессенджера Telegram не связаны с ограничениями.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в якобы ударе по тылу бойцов ЧВК. В связи с этим он объявил о начале вооруженного мятежа. В ряде регионов РФ был введен режим КТО. Так, меры безопасности были усилены в Москве и Подмосковье, а также в Воронежской, Ростовской областях.
В части регионов России, в которых объявлен режим контртеррористической операции, могут происходить сбои в работе интернета. Об этом сообщает Роскомнадзор. «В районах проведения КТО возможно временное ограничение работы интернет-ресурсов», — заявили в Роскомнадзоре, передает РБК. Также уточняется, что сбои в работе мессенджера Telegram не связаны с ограничениями. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в якобы ударе по тылу бойцов ЧВК. В связи с этим он объявил о начале вооруженного мятежа. В ряде регионов РФ был введен режим КТО. Так, меры безопасности были усилены в Москве и Подмосковье, а также в Воронежской, Ростовской областях.