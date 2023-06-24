В России заблокировали ресурсы Пригожина

Ресурсы основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, принадлежащие медиагруппе «Патриот» заблокировали в России по требованию Генпрокуратуры РФ. Такой шаг был предпринят с целью не допустить распространение призывов Пригожина к вооруженному восстанию.
По требованию российской Генпрокуратуры были заблокированы агентства «РИА ФАН», «Народные новости», а также все ресурсы, которые принадлежат медиагруппе «Патриот». Корреспондент URA.RU убедился в том, что сайты больше недоступны на российской территории.
Ранее Пригожин обвинил Минобороны России в якобы нанесении удара по позициям ЧВК «Вагнер» и начал вооруженный мятеж. В ведомстве тут же опровергли заявление главы ЧВК.
В связи с ситуацией президент Росси Владимир Путин выступил с экстренным обращением. Во время выступления он сказал, что амбиции Пригожина привели его к измене родине. Также он подчеркнул, что предатели России будут наказаны. ФСБ возбудила уголовное дело в отношении главы ЧВК «Вагнер».
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