В России заблокировали ресурсы Пригожина

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В России заблокировали ресурсы, принадлежащие Евгению Пригожину Фото:
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Мятеж Евгения Пригожина

Ресурсы основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, принадлежащие медиагруппе «Патриот» заблокировали в России по требованию Генпрокуратуры РФ. Такой шаг был предпринят с целью не допустить распространение призывов Пригожина к вооруженному восстанию.

По требованию российской Генпрокуратуры были заблокированы агентства «РИА ФАН», «Народные новости», а также все ресурсы, которые принадлежат медиагруппе «Патриот». Корреспондент URA.RU убедился в том, что сайты больше недоступны на российской территории.

Ранее Пригожин обвинил Минобороны России в якобы нанесении удара по позициям ЧВК «Вагнер» и начал вооруженный мятеж. В ведомстве тут же опровергли заявление главы ЧВК.

В связи с ситуацией президент Росси Владимир Путин выступил с экстренным обращением. Во время выступления он сказал, что амбиции Пригожина привели его к измене родине. Также он подчеркнул, что предатели России будут наказаны. ФСБ возбудила уголовное дело в отношении главы ЧВК «Вагнер».

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Ресурсы основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, принадлежащие медиагруппе «Патриот» заблокировали в России по требованию Генпрокуратуры РФ. Такой шаг был предпринят с целью не допустить распространение призывов Пригожина к вооруженному восстанию. По требованию российской Генпрокуратуры были заблокированы агентства «РИА ФАН», «Народные новости», а также все ресурсы, которые принадлежат медиагруппе «Патриот». Корреспондент URA.RU убедился в том, что сайты больше недоступны на российской территории. Ранее Пригожин обвинил Минобороны России в якобы нанесении удара по позициям ЧВК «Вагнер» и начал вооруженный мятеж. В ведомстве тут же опровергли заявление главы ЧВК. В связи с ситуацией президент Росси Владимир Путин выступил с экстренным обращением. Во время выступления он сказал, что амбиции Пригожина привели его к измене родине. Также он подчеркнул, что предатели России будут наказаны. ФСБ возбудила уголовное дело в отношении главы ЧВК «Вагнер».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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