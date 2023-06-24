«Яндекс» опубликовал карту перекрытия трасс на пути частной армии в Москву

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Капитальный ремонт автомобильной дороги М-5 "Урал" "Москва - Челябинск". Екатеринбург, дорожные знаки, машина, проезжая часть, препятствие, ремонт дороги, ремонтные работы, трасса
Все дороги на въезде в Москву были закрыты Фото:
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Мятеж Евгения Пригожина

«Яндекс» опубликовал карту, на которой отмечены места, где перекрыты трассы на пути частной армии в Москву. До этого в столице и регионе был введен режим контртеррористической обороны (КТО) в связи с вооруженным восстанием, организованным Евгением Пригожиным.

На карте видно, что все возможные дороги в город закрыты. Так, въезд закрыт в районе аэропортов Шереметьево, Остафьево, Жуковского и Домодедово. Перекрыты также МКАД и Дмитровское Шоссе.

Ранее Пригожин обвинил Минобороны России в ударе по позициям его бойцов. В ведомстве опровергли его заявление. Однако глава частной армии устроил вооруженное восстание, а его военные вошли в Ростов, где взяли под контроль штаб ЮВО. В москве и Подмосковье из-за ситуации был введен режим КТО, а в целях обеспечения безопасности граждан, на въезде в столицу поставили силовиков.

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«Яндекс» опубликовал карту, на которой отмечены места, где перекрыты трассы на пути частной армии в Москву. До этого в столице и регионе был введен режим контртеррористической обороны (КТО) в связи с вооруженным восстанием, организованным Евгением Пригожиным. На карте видно, что все возможные дороги в город закрыты. Так, въезд закрыт в районе аэропортов Шереметьево, Остафьево, Жуковского и Домодедово. Перекрыты также МКАД и Дмитровское Шоссе. Ранее Пригожин обвинил Минобороны России в ударе по позициям его бойцов. В ведомстве опровергли его заявление. Однако глава частной армии устроил вооруженное восстание, а его военные вошли в Ростов, где взяли под контроль штаб ЮВО. В москве и Подмосковье из-за ситуации был введен режим КТО, а в целях обеспечения безопасности граждан, на въезде в столицу поставили силовиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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