«Яндекс» опубликовал карту перекрытия трасс на пути частной армии в Москву

«Яндекс» опубликовал карту, на которой отмечены места, где перекрыты трассы на пути частной армии в Москву. До этого в столице и регионе был введен режим контртеррористической обороны (КТО) в связи с вооруженным восстанием, организованным Евгением Пригожиным.
На карте видно, что все возможные дороги в город закрыты. Так, въезд закрыт в районе аэропортов Шереметьево, Остафьево, Жуковского и Домодедово. Перекрыты также МКАД и Дмитровское Шоссе.
Ранее Пригожин обвинил Минобороны России в ударе по позициям его бойцов. В ведомстве опровергли его заявление. Однако глава частной армии устроил вооруженное восстание, а его военные вошли в Ростов, где взяли под контроль штаб ЮВО. В москве и Подмосковье из-за ситуации был введен режим КТО, а в целях обеспечения безопасности граждан, на въезде в столицу поставили силовиков.
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