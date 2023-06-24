«Яндекс» опубликовал карту перекрытия трасс на пути частной армии в Москву

24 июня 2023 в 19:12 Размер текста - 17 +

Все дороги на въезде в Москву были закрыты Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина «Яндекс» опубликовал карту, на которой отмечены места, где перекрыты трассы на пути частной армии в Москву. До этого в столице и регионе был введен режим контртеррористической обороны (КТО) в связи с вооруженным восстанием, организованным Евгением Пригожиным. На карте видно, что все возможные дороги в город закрыты. Так, въезд закрыт в районе аэропортов Шереметьево, Остафьево, Жуковского и Домодедово. Перекрыты также МКАД и Дмитровское Шоссе. Ранее Пригожин обвинил Минобороны России в ударе по позициям его бойцов. В ведомстве опровергли его заявление. Однако глава частной армии устроил вооруженное восстание, а его военные вошли в Ростов, где взяли под контроль штаб ЮВО. В москве и Подмосковье из-за ситуации был введен режим КТО, а в целях обеспечения безопасности граждан, на въезде в столицу поставили силовиков. Фото: Яндекс Карты

«Яндекс» опубликовал карту, на которой отмечены места, где перекрыты трассы на пути частной армии в Москву. До этого в столице и регионе был введен режим контртеррористической обороны (КТО) в связи с вооруженным восстанием, организованным Евгением Пригожиным. На карте видно, что все возможные дороги в город закрыты. Так, въезд закрыт в районе аэропортов Шереметьево, Остафьево, Жуковского и Домодедово. Перекрыты также МКАД и Дмитровское Шоссе. Ранее Пригожин обвинил Минобороны России в ударе по позициям его бойцов. В ведомстве опровергли его заявление. Однако глава частной армии устроил вооруженное восстание, а его военные вошли в Ростов, где взяли под контроль штаб ЮВО. В москве и Подмосковье из-за ситуации был введен режим КТО, а в целях обеспечения безопасности граждан, на въезде в столицу поставили силовиков.