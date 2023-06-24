Baza: застрявший танк выбрался из цирка Ростова-на-Дону. Видео

25 июня 2023 в 00:47 Размер текста - 17 +

Застрявший танк смог выбраться из здания цирка в Ростове-на-Дону Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Застрявший возле цирка в Ростове-на-Дону танк бойцов частной армии бизнесмена Евгения Пригожина смог выбраться. Информация об этом появилась в соцсети. «Танк уехал из цирка Ростова-на-Дону», — сообщили в telegram-канале «Baza». Также в соцсети опубликовано видео, как техника выезжает на улицу. Ранее URA.RU сообщало, что бизнесмен Пригожин остановил движение колонн, направляющихся в Москву, после разговора с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Также агентство рассказывало, что бойцы частной армии покидают штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону.

Застрявший возле цирка в Ростове-на-Дону танк бойцов частной армии бизнесмена Евгения Пригожина смог выбраться. Информация об этом появилась в соцсети. «Танк уехал из цирка Ростова-на-Дону», — сообщили в telegram-канале «Baza». Также в соцсети опубликовано видео, как техника выезжает на улицу. Ранее URA.RU сообщало, что бизнесмен Пригожин остановил движение колонн, направляющихся в Москву, после разговора с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Также агентство рассказывало, что бойцы частной армии покидают штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону.