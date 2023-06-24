24 июня 2023

Baza: застрявший танк выбрался из цирка Ростова-на-Дону. Видео

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Застрявший танк смог выбраться из здания цирка в Ростове-на-Дону Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Застрявший возле цирка в Ростове-на-Дону танк бойцов частной армии бизнесмена Евгения Пригожина смог выбраться. Информация об этом появилась в соцсети.

«Танк уехал из цирка Ростова-на-Дону», — сообщили в telegram-канале «Baza». Также в соцсети опубликовано видео, как техника выезжает на улицу.

Ранее URA.RU сообщало, что бизнесмен Пригожин остановил движение колонн, направляющихся в Москву, после разговора с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Также агентство рассказывало, что бойцы частной армии покидают штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону.

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Застрявший возле цирка в Ростове-на-Дону танк бойцов частной армии бизнесмена Евгения Пригожина смог выбраться. Информация об этом появилась в соцсети. «Танк уехал из цирка Ростова-на-Дону», — сообщили в telegram-канале «Baza». Также в соцсети опубликовано видео, как техника выезжает на улицу. Ранее URA.RU сообщало, что бизнесмен Пригожин остановил движение колонн, направляющихся в Москву, после разговора с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Также агентство рассказывало, что бойцы частной армии покидают штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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