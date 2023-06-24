Застрявший танк смог выбраться из здания цирка в Ростове-на-Дону
новость из сюжетаМятеж Евгения Пригожина
Застрявший возле цирка в Ростове-на-Дону танк бойцов частной армии бизнесмена Евгения Пригожина смог выбраться. Информация об этом появилась в соцсети.
«Танк уехал из цирка Ростова-на-Дону», — сообщили в telegram-канале «Baza». Также в соцсети опубликовано видео, как техника выезжает на улицу.
Ранее URA.RU сообщало, что бизнесмен Пригожин остановил движение колонн, направляющихся в Москву, после разговора с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Также агентство рассказывало, что бойцы частной армии покидают штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону.
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