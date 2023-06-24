Бойцы Пригожина покидают штаб ЮВО в Ростове-на-Дону

Бойцы частной армии Пригожина уходят из Ростова-на-Дону
новость из сюжетаМятеж Евгения Пригожина
Бойцы частной армии бизнесмена Евгения Пригожина покидают штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Об этом заявил корреспондент с места событий.
«Бойцы ЧВК „Вагнер“ начали покидать территорию у штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону», — заявил корреспондент с места событий. Его слова передает ТАСС.
Бизнесмен Пригожин обвинил Минобороны РФ в нанесение удара по его бойцам. Президент России Владимир Путин назвал слова бизнесмена ударом в спину. Бойцы частной армии Пригожина отправились в сторону Москвы, но остановились после общения Пригожина с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
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