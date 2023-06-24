Бойцы Пригожина покидают штаб ЮВО в Ростове-на-Дону 25 июня 2023 в 00:14 Размер текста - 17 + Бойцы частной армии Пригожина уходят из Ростова-на-Дону Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Бойцы частной армии бизнесмена Евгения Пригожина покидают штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Об этом заявил корреспондент с места событий. «Бойцы ЧВК „Вагнер“ начали покидать территорию у штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону», — заявил корреспондент с места событий. Его слова передает ТАСС. Бизнесмен Пригожин обвинил Минобороны РФ в нанесение удара по его бойцам. Президент России Владимир Путин назвал слова бизнесмена ударом в спину. Бойцы частной армии Пригожина отправились в сторону Москвы, но остановились после общения Пригожина с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Бойцы частной армии бизнесмена Евгения Пригожина покидают штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Об этом заявил корреспондент с места событий. «Бойцы ЧВК „Вагнер“ начали покидать территорию у штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону», — заявил корреспондент с места событий. Его слова передает ТАСС. Бизнесмен Пригожин обвинил Минобороны РФ в нанесение удара по его бойцам. Президент России Владимир Путин назвал слова бизнесмена ударом в спину. Бойцы частной армии Пригожина отправились в сторону Москвы, но остановились после общения Пригожина с президентом Беларуси Александром Лукашенко. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям