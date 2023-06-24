24 июня 2023

Бойцы Пригожина покидают штаб ЮВО в Ростове-на-Дону

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Вооруженные люди у центра ЧВК «Вагнер». Екатеринбург, вооруженные люди
Бойцы частной армии Пригожина уходят из Ростова-на-Дону Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Бойцы частной армии бизнесмена Евгения Пригожина покидают штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Об этом заявил корреспондент с места событий.

«Бойцы ЧВК „Вагнер“ начали покидать территорию у штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону», — заявил корреспондент с места событий. Его слова передает ТАСС.

Бизнесмен Пригожин обвинил Минобороны РФ в нанесение удара по его бойцам. Президент России Владимир Путин назвал слова бизнесмена ударом в спину. Бойцы частной армии Пригожина отправились в сторону Москвы, но остановились после общения Пригожина с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

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Бойцы частной армии бизнесмена Евгения Пригожина покидают штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Об этом заявил корреспондент с места событий. «Бойцы ЧВК „Вагнер“ начали покидать территорию у штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону», — заявил корреспондент с места событий. Его слова передает ТАСС. Бизнесмен Пригожин обвинил Минобороны РФ в нанесение удара по его бойцам. Президент России Владимир Путин назвал слова бизнесмена ударом в спину. Бойцы частной армии Пригожина отправились в сторону Москвы, но остановились после общения Пригожина с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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