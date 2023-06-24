Пригожин согласился остановить мятеж

«Пул Первого»: Лукашенко убедил Пригожина остановить вооруженный мятеж

24 июня 2023 в 22:27 Размер текста - 17 +

Евгений Пригожин согласился остановить переворот в России, заявили в пресс-службе Александра Лукашенко Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что бизнесмен и глава частной армии Евгений Пригожин согласился прекратить свой вооруженный мятеж в России. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. «Переговоры длились в течение всего дня. В результате чего пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России. <…> Пригожин принял предложение Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц частной армии на территории РФ и дальнейших шагах по деэскалации напряжения», — передает telegram-канал «Пул Первого». Уточняется, что предпринимателю предлагали разрешить ситуацию в Россию, обеспечив гарантии безопасности бойцам армии Пригожина. Ранее Пригожин обвинил Минобороны РФ в нанесение удара по его бойцам. Он также пригрозил уничтожением «любых блокпостов и авиации» армии России. В ведомстве заявили, что обвинения бизнесмена не соответствуют действительности и являются информационной провокацией. Также в ряде регионов был введен режим контртеррористической обороны, в том числе в Москве и Подмосковье. Кроме того, президент РФ Владимир Путин выступил с экстренным заявлением, заявив, что сделает все, чтобы отстоять страну. Он также сказал, в России необходимо забыть о внутренних конфликтах, так как этим могут воспользоваться недружественные страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что бизнесмен и глава частной армии Евгений Пригожин согласился прекратить свой вооруженный мятеж в России. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. «Переговоры длились в течение всего дня. В результате чего пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России. <…> Пригожин принял предложение Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц частной армии на территории РФ и дальнейших шагах по деэскалации напряжения», — передает telegram-канал «Пул Первого». Уточняется, что предпринимателю предлагали разрешить ситуацию в Россию, обеспечив гарантии безопасности бойцам армии Пригожина. Ранее Пригожин обвинил Минобороны РФ в нанесение удара по его бойцам. Он также пригрозил уничтожением «любых блокпостов и авиации» армии России. В ведомстве заявили, что обвинения бизнесмена не соответствуют действительности и являются информационной провокацией. Также в ряде регионов был введен режим контртеррористической обороны, в том числе в Москве и Подмосковье. Кроме того, президент РФ Владимир Путин выступил с экстренным заявлением, заявив, что сделает все, чтобы отстоять страну. Он также сказал, в России необходимо забыть о внутренних конфликтах, так как этим могут воспользоваться недружественные страны.