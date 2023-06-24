В офисе Зеленского разочаровались из-за решения Пригожина

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк высказал разочарование. Причиной этому послужило то, что частная армия бизнесмена Евгения Пригожина начала покидать территорию штаба Южного военного округа и прилегающую к нему территорию.
«Феноменальный выбор Пригожина. Вы <…> дошли до Москвы <…>, но вдруг отступаете», — написал Подоляк в соцсети Twitter.
23 июня Евгений Пригожин заявил, что Минобороны РФ якобы ударило по лагерю наемников. Минобороны назвало провокацией слова бизнесмена. ФСБ возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. После переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Пригожин отказался продолжать мятеж и развернул колонны. Теперь, как заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, глава вооруженного формирования отправится в Белоруссию.
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