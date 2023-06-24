В офисе Зеленского разочаровались из-за решения Пригожина

Киев разочарован решением Пригожина отвести силы

25 июня 2023 в 03:13 Размер текста - 17 +

Михаил Подоляк разочаровался решением Евгения Пригожина Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк высказал разочарование. Причиной этому послужило то, что частная армия бизнесмена Евгения Пригожина начала покидать территорию штаба Южного военного округа и прилегающую к нему территорию. «Феноменальный выбор Пригожина. Вы <…> дошли до Москвы <…>, но вдруг отступаете», — написал Подоляк в соцсети Twitter. 23 июня Евгений Пригожин заявил, что Минобороны РФ якобы ударило по лагерю наемников. Минобороны назвало провокацией слова бизнесмена. ФСБ возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. После переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Пригожин отказался продолжать мятеж и развернул колонны. Теперь, как заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, глава вооруженного формирования отправится в Белоруссию.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк высказал разочарование. Причиной этому послужило то, что частная армия бизнесмена Евгения Пригожина начала покидать территорию штаба Южного военного округа и прилегающую к нему территорию. «Феноменальный выбор Пригожина. Вы <…> дошли до Москвы <…>, но вдруг отступаете», — написал Подоляк в соцсети Twitter. 23 июня Евгений Пригожин заявил, что Минобороны РФ якобы ударило по лагерю наемников. Минобороны назвало провокацией слова бизнесмена. ФСБ возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. После переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Пригожин отказался продолжать мятеж и развернул колонны. Теперь, как заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, глава вооруженного формирования отправится в Белоруссию.