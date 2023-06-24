В аэропорту Кольцово задержали вылет четырех самолетов в Астану, Сочи, Санкт-Петербург и Самару. Еще два авиарейса в Москву, согласно онлайн-табло на сайте воздушной гавани, отменены.
«Рейсы в Сочи, Астану, Санкт-Петербург и Самару из Екатеринбурга задержаны. Также были отменены вылеты двух самолетов в Москву», — следует из данных на сайте Кольцово.
Самолеты до Сочи и Астаны задержаны в Кольцово до 13:10. Вылет в Санкт-Петербург состоится в 15:25. Дольше всех будут ждать пассажиры, улетающие в Самару. Их рейс, согласно онлайн-табло аэропорта, состоится в 18:30.
Точные причины задержек и отмены авиарейсов на сайте Кольцово не указаны. Журналист URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу аэропорта, ответ ожидается.
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