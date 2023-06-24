В Кольцово массово задержали авиарейсы. Скрин

В Екатеринбурге задержали вылет четырех самолетов в Самару, Сочи и Санкт-Петербург

25 июня 2023 в 10:07 Размер текста - 17 +

Еще два авиарейса в Москву отменены Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В аэропорту Кольцово задержали вылет четырех самолетов в Астану, Сочи, Санкт-Петербург и Самару. Еще два авиарейса в Москву, согласно онлайн-табло на сайте воздушной гавани, отменены. «Рейсы в Сочи, Астану, Санкт-Петербург и Самару из Екатеринбурга задержаны. Также были отменены вылеты двух самолетов в Москву», — следует из данных на сайте Кольцово. Самолеты до Сочи и Астаны задержаны в Кольцово до 13:10. Вылет в Санкт-Петербург состоится в 15:25. Дольше всех будут ждать пассажиры, улетающие в Самару. Их рейс, согласно онлайн-табло аэропорта, состоится в 18:30. Точные причины задержек и отмены авиарейсов на сайте Кольцово не указаны. Журналист URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу аэропорта, ответ ожидается. В аэропорту Кольцово задержали вылет 4 авиарейсов Скрин: сайт Кольцово

В аэропорту Кольцово задержали вылет четырех самолетов в Астану, Сочи, Санкт-Петербург и Самару. Еще два авиарейса в Москву, согласно онлайн-табло на сайте воздушной гавани, отменены. «Рейсы в Сочи, Астану, Санкт-Петербург и Самару из Екатеринбурга задержаны. Также были отменены вылеты двух самолетов в Москву», — следует из данных на сайте Кольцово. Самолеты до Сочи и Астаны задержаны в Кольцово до 13:10. Вылет в Санкт-Петербург состоится в 15:25. Дольше всех будут ждать пассажиры, улетающие в Самару. Их рейс, согласно онлайн-табло аэропорта, состоится в 18:30. Точные причины задержек и отмены авиарейсов на сайте Кольцово не указаны. Журналист URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу аэропорта, ответ ожидается.