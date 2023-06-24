Турчак приедет в Пермь 7 июля на IT-форум

Андрей Турчак собирается посетить Пермь
Первый заместитель председателя Совфеда РФ, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак прибудет в прикамскую столицу с деловым визитом 7 июля. Он собирается посетить региональный IT-форум, передает «Коммерсант-Прикамье».
«Андрей Турчак посетит Пермь 7 июля. Планируется, что он примет участие во всероссийском форуме „Строим цифровой регион“, посвященный цифровизации строительной отрасли», — говорится в публикации на сайте издания.
Сам форум продлится два дня. Он будет проведен в выставочном центре «Пермь Экспо» с 6 по 7 июля. Корреспондент URA.RU направил запрос в приемную Турчака. Ответ ожидается.
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