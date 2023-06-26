Путин: любой шантаж обречен на провал

Путин выступает с обращением к россиянам
Ситуация показала, что любой шантаж и смута обречены на провал. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Ситуация показала, что любой шантаж и смута обречены на провал», — сказал Путин во время обращения к россиянам на канале Россия-24. Глава государства поблагодарил россиян за выдержку, сплоченность и патриотизм.
с 23 по 24 июня бизнесмен Пригожин предпринял попытку мятежа. Он обвинил Минобороны России якобы в нанесении ударов по его бойцам, однако в ведомстве опровергли эту информацию.
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