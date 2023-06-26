Пригожин объяснил, почему развернул свою армию в 200 км от Москвы

Пригожин: войска не пошли на Москву, чтобы избежать большего количества жертв

26 июня 2023 в 20:07 Размер текста - 17 +

Александр Лукашенко предложил законный способ для продолжения работы, заявил Евгений Пригожин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина В момент подхода к Москве первого штурмового отряда стало понятно, что конфликт может привести к множеству жертв, поэтому было принято решение развернуть колонны бойцов в обратном направлении. С таким заявлением выступил бизнесмен Евгений Пригожин в 11-минутном аудиосообщении. Это был первый выход Пригожина на связь с момента окончания мятежа. «Когда первый штурмовой отряд подошел к Москве, стало очевидно, что прольется много крови, поэтому мы посчитали, что демонстрация того, что мы хотели сделать достаточна и развернули наши войска в обратном направлении», — сообщил Евгений Пригожин, аудиозапись с заявлением была опубликована в telegram-канале его пресс-службы. Он добавил, что президент Беларуси Александр Лукашенко предложил возможность его армии работать в законном статусе, и бизнесмен принял решение отвести бойцов в полевые лагеря. «Мы сожалеем о том, что были вынуждены наносить удары по авиационным средствам… [Есть] несколько раненых и двое погибших среди военнослужащих Минобороны, которые присоединились к нам», — заявил Пригожин. Бизнесмен подтвердил свою причастность к негативному исходу мятежа и признал, что такой результат привел к дополнительным расходам и проблемам. В ночь с 23 на 24 июня начался мятеж Евгения Пригожина. Вечером 23 июня он обвинил Минобороны России в атаках на позиции своих бойцов, однако это заявление было опровергнуто ведомством. Затем Пригожин объявил, что его частная армия будет уничтожать все на своем пути, и двинулся к Москве. На расстоянии 200 километров от столицы колонна развернулась. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В момент подхода к Москве первого штурмового отряда стало понятно, что конфликт может привести к множеству жертв, поэтому было принято решение развернуть колонны бойцов в обратном направлении. С таким заявлением выступил бизнесмен Евгений Пригожин в 11-минутном аудиосообщении. Это был первый выход Пригожина на связь с момента окончания мятежа. «Когда первый штурмовой отряд подошел к Москве, стало очевидно, что прольется много крови, поэтому мы посчитали, что демонстрация того, что мы хотели сделать достаточна и развернули наши войска в обратном направлении», — сообщил Евгений Пригожин, аудиозапись с заявлением была опубликована в telegram-канале его пресс-службы. Он добавил, что президент Беларуси Александр Лукашенко предложил возможность его армии работать в законном статусе, и бизнесмен принял решение отвести бойцов в полевые лагеря. «Мы сожалеем о том, что были вынуждены наносить удары по авиационным средствам… [Есть] несколько раненых и двое погибших среди военнослужащих Минобороны, которые присоединились к нам», — заявил Пригожин. Бизнесмен подтвердил свою причастность к негативному исходу мятежа и признал, что такой результат привел к дополнительным расходам и проблемам. В ночь с 23 на 24 июня начался мятеж Евгения Пригожина. Вечером 23 июня он обвинил Минобороны России в атаках на позиции своих бойцов, однако это заявление было опровергнуто ведомством. Затем Пригожин объявил, что его частная армия будет уничтожать все на своем пути, и двинулся к Москве. На расстоянии 200 километров от столицы колонна развернулась.