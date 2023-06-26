26 июня 2023

Путин разрешил бойцам ЧВК «Вагнер» уйти в Белоруссию

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Президент России предложил бойцам ЧВК «Вагнер» либо подписать контракт с Минобороны РФ, либо вернуться домой, либо отправиться в Белоруссию. Об этом президент заявил в ходе своего спецобращения для россиян.

«Большинство бойцов Вагнер — патриоты России. Их попытались использовать втемную. С самого начала событий предпринимались шаги, чтобы избежать большой крови. Бойцы Вагнер могут заключить контракт с Минобороны, вернуться к своим семьям или уехать в Беларусь», — пояснил глава государства.

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Президент России предложил бойцам ЧВК «Вагнер» либо подписать контракт с Минобороны РФ, либо вернуться домой, либо отправиться в Белоруссию. Об этом президент заявил в ходе своего спецобращения для россиян. «Большинство бойцов Вагнер — патриоты России. Их попытались использовать втемную. С самого начала событий предпринимались шаги, чтобы избежать большой крови. Бойцы Вагнер могут заключить контракт с Минобороны, вернуться к своим семьям или уехать в Беларусь», — пояснил глава государства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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