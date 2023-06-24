Пригожин начал мятеж в России: главное к вечеру 24 июня

Российские спецслужбы контролируют ситуацию
новость из сюжетаМятеж Евгения Пригожина
Основатель частной армии Евгений Пригожин объявил вооруженный мятеж против России. Президент страны Владимир Путин назвал его действия ударом в спину. URA.RU приводит главные новости к вечеру 24 июня.
- В ночь с 23 июня по 24 июня Пригожин приказал своей 25-ти тысячной армии атаковать позиции Минобороны РФ. По его словам, они будут уничтожать все на своем пути. Это произошло после ночного заявления Минобороны. В нем было сказано, что слова Пригожина об ударе России по позициям его бойцов являются фейком. Позже Центре общественных связей ФСБ РФ заявили, что Пригожин призывает к началу гражданского конфликта в России.
- После этого все ведомства России были переведены в боевую готовность. Путин заявил, что Пригожин нанес удар в спину России. ФСБ возбудила против предпринимателя уголовное дело. Все ресурсы Пригожина были заблокированы. Ограничения не коснулись каналов, связанных с частной армии, в Telegram. Также прошли обыски в центрах Пригожина в нескольких городах.
- Вооруженные силы Украины (ВСУ) воспользовались ситуацией, украинские отряды активизировались на бахмутском направлении. За время мятежа армия России отразила 16 атак армии Украины на разных направлениях. Ракетный удар также был нанесен по Киеву.
- В Ростовской, Воронежской и Брянских областях был введен план «Крепость». Режим контртеррористической операции (КТО) был объявлен в Московской и Воронежской областях. В ряде других регионов усилии меры безопасности. Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что в России нет необходимости вводить военное положение.
- Частная армия Пригожина за этот день зашла в Ростов-на-Дону. Ближе к вечеру она была замечена в Липецкой области. Для противодействия ей были отправлены бойцы спецназа «Ахмат». Все возможные дороги на пути частной армии в Москву перекрыты. В Москве были поставлены гранатометные точки, в городе дежурят БТР.
- Цель Пригожина — захватить власть в России. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
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