Белый дом: попытка мятежа в России встревожила Китай

27 июня 2023 в 02:12 Размер текста - 17 +

В Белом доме заявили, что Китай встревожен из-за попытки вооруженного мятежа в РФ Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Власти Китая встревожены из-за попытки вооруженного мятежа главы частной армии Евгения Пригожина. Об этом заявил координатор США по Азиатско-Тихоокеанскому региону Курт Кэмпбелл. «Думаю, справедливо будет сказать, что недавние события в России встревожили китайское руководство», — сказал Кэмпбелл. С таким заявлением он выступил в Центре стратегических и международных исследований, передает ТАСС. В ночь с 23 июня по 24 июня бизнесмен Евгений Пригожин приказал своей 25-ти тысячной армии атаковать позиции Минобороны РФ. Бойцы Пригожина зашли в Ростов-на-Дону и двигались в сторону Москвы, но развернулись в 200 километрах от столицы после переговоров бизнесмена с президентом Беларуси Александром Лукашенко, пишет «Национальная служба новостей». Президент России Владимир Путин разрешил бойцам ЧВК «Вагнер» уйти в Белоруссию. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает события в РФ ее внутренним делом, передает RT.

Власти Китая встревожены из-за попытки вооруженного мятежа главы частной армии Евгения Пригожина. Об этом заявил координатор США по Азиатско-Тихоокеанскому региону Курт Кэмпбелл. «Думаю, справедливо будет сказать, что недавние события в России встревожили китайское руководство», — сказал Кэмпбелл. С таким заявлением он выступил в Центре стратегических и международных исследований, передает ТАСС. В ночь с 23 июня по 24 июня бизнесмен Евгений Пригожин приказал своей 25-ти тысячной армии атаковать позиции Минобороны РФ. Бойцы Пригожина зашли в Ростов-на-Дону и двигались в сторону Москвы, но развернулись в 200 километрах от столицы после переговоров бизнесмена с президентом Беларуси Александром Лукашенко, пишет «Национальная служба новостей». Президент России Владимир Путин разрешил бойцам ЧВК «Вагнер» уйти в Белоруссию. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает события в РФ ее внутренним делом, передает RT.