26 июня 2023

Белый дом: попытка мятежа в России встревожила Китай

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
В Белом доме заявили, что Китай встревожен из-за попытки вооруженного мятежа в РФ Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Власти Китая встревожены из-за попытки вооруженного мятежа главы частной армии Евгения Пригожина. Об этом заявил координатор США по Азиатско-Тихоокеанскому региону Курт Кэмпбелл.

«Думаю, справедливо будет сказать, что недавние события в России встревожили китайское руководство», — сказал Кэмпбелл. С таким заявлением он выступил в Центре стратегических и международных исследований, передает ТАСС.

В ночь с 23 июня по 24 июня бизнесмен Евгений Пригожин приказал своей 25-ти тысячной армии атаковать позиции Минобороны РФ. Бойцы Пригожина зашли в Ростов-на-Дону и двигались в сторону Москвы, но развернулись в 200 километрах от столицы после переговоров бизнесмена с президентом Беларуси Александром Лукашенко, пишет «Национальная служба новостей». Президент России Владимир Путин разрешил бойцам ЧВК «Вагнер» уйти в Белоруссию. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает события в РФ ее внутренним делом, передает RT.

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Власти Китая встревожены из-за попытки вооруженного мятежа главы частной армии Евгения Пригожина. Об этом заявил координатор США по Азиатско-Тихоокеанскому региону Курт Кэмпбелл. «Думаю, справедливо будет сказать, что недавние события в России встревожили китайское руководство», — сказал Кэмпбелл. С таким заявлением он выступил в Центре стратегических и международных исследований, передает ТАСС. В ночь с 23 июня по 24 июня бизнесмен Евгений Пригожин приказал своей 25-ти тысячной армии атаковать позиции Минобороны РФ. Бойцы Пригожина зашли в Ростов-на-Дону и двигались в сторону Москвы, но развернулись в 200 километрах от столицы после переговоров бизнесмена с президентом Беларуси Александром Лукашенко, пишет «Национальная служба новостей». Президент России Владимир Путин разрешил бойцам ЧВК «Вагнер» уйти в Белоруссию. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает события в РФ ее внутренним делом, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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