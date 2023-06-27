Axios: Блинкен заставил Госдеп молчать о попытке мятежа в России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Энтони Блинкен, stock
Энтони Блинкен запретил американским дипломатам в США комментировать мятеж Евгения Пригожина Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Госсекретарь США Энтони Блинкен в момент начала попытки вооруженного мятежа бизнесмена Евгения Пригожина разослал сотрудникам Госдепартамента США срочную телеграмму, в которой запретил публично комментировать ситуацию в России. Об этом порталу Axios рассказали американские чиновники.

«В телеграмме Блинкен сказал всему персоналу Госдепартамента ни с кем не обсуждать ситуацию в России», — сообщили представители США, передает Axios. Отмечается, что американские политики на вопросы о мятеже должны отвечать только, что США следят за ситуацией.

Ранее Блинкен заявил, что администрация США общалась с МИД РФ из-за мятежа предпринимателя Евгения Пригожина. Он отметил, что президент США Джо Байден не связывался с президентом РФ Владимиром Путиным. 23 июня Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по лагерю наемников. В ведомстве опровергли информацию предпринимателя, назвав ее провокацией. Бойцы Пригожина зашли в Ростов-на-Дону и имели цель дойти до Москвы. Однако армия развернулась в 200 километрах от столицы после переговоров Пригожина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передает RT. Сейчас Пригожин находится в Белоруссии.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в момент начала попытки вооруженного мятежа бизнесмена Евгения Пригожина разослал сотрудникам Госдепартамента США срочную телеграмму, в которой запретил публично комментировать ситуацию в России. Об этом порталу Axios рассказали американские чиновники. «В телеграмме Блинкен сказал всему персоналу Госдепартамента ни с кем не обсуждать ситуацию в России», — сообщили представители США, передает Axios. Отмечается, что американские политики на вопросы о мятеже должны отвечать только, что США следят за ситуацией. Ранее Блинкен заявил, что администрация США общалась с МИД РФ из-за мятежа предпринимателя Евгения Пригожина. Он отметил, что президент США Джо Байден не связывался с президентом РФ Владимиром Путиным. 23 июня Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по лагерю наемников. В ведомстве опровергли информацию предпринимателя, назвав ее провокацией. Бойцы Пригожина зашли в Ростов-на-Дону и имели цель дойти до Москвы. Однако армия развернулась в 200 километрах от столицы после переговоров Пригожина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передает RT. Сейчас Пригожин находится в Белоруссии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...