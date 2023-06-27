Axios: Блинкен заставил Госдеп молчать о попытке мятежа в России

27 июня 2023 в 08:20 Размер текста - 17 +

Энтони Блинкен запретил американским дипломатам в США комментировать мятеж Евгения Пригожина Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Госсекретарь США Энтони Блинкен в момент начала попытки вооруженного мятежа бизнесмена Евгения Пригожина разослал сотрудникам Госдепартамента США срочную телеграмму, в которой запретил публично комментировать ситуацию в России. Об этом порталу Axios рассказали американские чиновники. «В телеграмме Блинкен сказал всему персоналу Госдепартамента ни с кем не обсуждать ситуацию в России», — сообщили представители США, передает Axios . Отмечается, что американские политики на вопросы о мятеже должны отвечать только, что США следят за ситуацией. Ранее Блинкен заявил, что администрация США общалась с МИД РФ из-за мятежа предпринимателя Евгения Пригожина. Он отметил, что президент США Джо Байден не связывался с президентом РФ Владимиром Путиным. 23 июня Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по лагерю наемников. В ведомстве опровергли информацию предпринимателя, назвав ее провокацией. Бойцы Пригожина зашли в Ростов-на-Дону и имели цель дойти до Москвы. Однако армия развернулась в 200 километрах от столицы после переговоров Пригожина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передает RT. Сейчас Пригожин находится в Белоруссии.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в момент начала попытки вооруженного мятежа бизнесмена Евгения Пригожина разослал сотрудникам Госдепартамента США срочную телеграмму, в которой запретил публично комментировать ситуацию в России. Об этом порталу Axios рассказали американские чиновники. «В телеграмме Блинкен сказал всему персоналу Госдепартамента ни с кем не обсуждать ситуацию в России», — сообщили представители США, передает Axios. Отмечается, что американские политики на вопросы о мятеже должны отвечать только, что США следят за ситуацией. Ранее Блинкен заявил, что администрация США общалась с МИД РФ из-за мятежа предпринимателя Евгения Пригожина. Он отметил, что президент США Джо Байден не связывался с президентом РФ Владимиром Путиным. 23 июня Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по лагерю наемников. В ведомстве опровергли информацию предпринимателя, назвав ее провокацией. Бойцы Пригожина зашли в Ростов-на-Дону и имели цель дойти до Москвы. Однако армия развернулась в 200 километрах от столицы после переговоров Пригожина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передает RT. Сейчас Пригожин находится в Белоруссии.