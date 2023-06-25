Блинкен заявил о связях США с МИД РФ из-за мятежа Пригожина

25 июня 2023 в 19:29 Размер текста - 17 +

Байден не пытался связаться с Путиным Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Администрация США контактировала с МИД РФ в связи с мятежом предпринимателя Евгения Пригожина. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. «Я — нет, однако другие члены администрации контактировали со своими российскими коллегами», — сказал Блинкен в интервью CBS News. Он добавил, что США хотели убедиться, что Москва знает об обязательствах в обеспечении безопасности американцев, которые находятся в России. При этом, по словам Блинкена, президент США Джо Байден не пытался связаться с российским коллегой Владимиром Путиным. URA.RU направило запрос в МИД РФ. На момент публикации ответ не поступил. Ранее Пригожин устроил мятеж из-за якобы ракетного удара Минобороны РФ по позициям его частной армии. Ведомство опровергло заявления бизнесмена. Владимир Путин обозначил действия Пригожина ударом в спину страны. Бизнесмен остановил мятеж после переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Администрация США контактировала с МИД РФ в связи с мятежом предпринимателя Евгения Пригожина. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. «Я — нет, однако другие члены администрации контактировали со своими российскими коллегами», — сказал Блинкен в интервью CBS News. Он добавил, что США хотели убедиться, что Москва знает об обязательствах в обеспечении безопасности американцев, которые находятся в России. При этом, по словам Блинкена, президент США Джо Байден не пытался связаться с российским коллегой Владимиром Путиным. URA.RU направило запрос в МИД РФ. На момент публикации ответ не поступил. Ранее Пригожин устроил мятеж из-за якобы ракетного удара Минобороны РФ по позициям его частной армии. Ведомство опровергло заявления бизнесмена. Владимир Путин обозначил действия Пригожина ударом в спину страны. Бизнесмен остановил мятеж после переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко.