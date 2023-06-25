Блинкен заявил о связях США с МИД РФ из-за мятежа Пригожина

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Президент США. stock, Энтони Блинкен, stock
Байден не пытался связаться с Путиным Фото:
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Мятеж Евгения Пригожина

Администрация США контактировала с МИД РФ в связи с мятежом предпринимателя Евгения Пригожина. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

«Я — нет, однако другие члены администрации контактировали со своими российскими коллегами», — сказал Блинкен в интервью CBS News. Он добавил, что США хотели убедиться, что Москва знает об обязательствах в обеспечении безопасности американцев, которые находятся в России. При этом, по словам Блинкена, президент США Джо Байден не пытался связаться с российским коллегой Владимиром Путиным.

URA.RU направило запрос в МИД РФ. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее Пригожин устроил мятеж из-за якобы ракетного удара Минобороны РФ по позициям его частной армии. Ведомство опровергло заявления бизнесмена. Владимир Путин обозначил действия Пригожина ударом в спину страны. Бизнесмен остановил мятеж после переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

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Администрация США контактировала с МИД РФ в связи с мятежом предпринимателя Евгения Пригожина. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. «Я — нет, однако другие члены администрации контактировали со своими российскими коллегами», — сказал Блинкен в интервью CBS News. Он добавил, что США хотели убедиться, что Москва знает об обязательствах в обеспечении безопасности американцев, которые находятся в России. При этом, по словам Блинкена, президент США Джо Байден не пытался связаться с российским коллегой Владимиром Путиным. URA.RU направило запрос в МИД РФ. На момент публикации ответ не поступил. Ранее Пригожин устроил мятеж из-за якобы ракетного удара Минобороны РФ по позициям его частной армии. Ведомство опровергло заявления бизнесмена. Владимир Путин обозначил действия Пригожина ударом в спину страны. Бизнесмен остановил мятеж после переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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