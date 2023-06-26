26 июня 2023

В ЯНАО раньше срока появился первый центр санавиации

© Служба новостей «URA.RU»
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Стационар ЦГКБ №3 на улице Братьев Быковых. Екатеринбург, больничный коридор, больница
Объект возвели «под ключ» Фото:

В Тарко-Сале (ЯНАО) всего за семь месяцев построили медицинский центр санитарной авиации площадью 500 квадратных метров. Об этом сообщает окружной департамент строительства и жилищной политики в telegram-канале.

«Строительство медицинского центра санавиации начали в декабре 2022 года. Объект был возведен „под ключ“ за семь месяцев и соответствует современным стандартам», — рассказали в департаменте. Ожидалось, что медцентр появится к концу 2023 года.

В центре расположено 25 помещений. Здание оборудовано мебелью и техникой, подключено к электричеству, отоплению, там установлены сопутствующие коммунальные сети. Также в новом медицинском учреждении установлена система видеонаблюдения, телефонная связь и интернет. Рядом расположен гаражный бокс на два автомобиля.

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В Тарко-Сале (ЯНАО) всего за семь месяцев построили медицинский центр санитарной авиации площадью 500 квадратных метров. Об этом сообщает окружной департамент строительства и жилищной политики в telegram-канале. «Строительство медицинского центра санавиации начали в декабре 2022 года. Объект был возведен „под ключ“ за семь месяцев и соответствует современным стандартам», — рассказали в департаменте. Ожидалось, что медцентр появится к концу 2023 года. В центре расположено 25 помещений. Здание оборудовано мебелью и техникой, подключено к электричеству, отоплению, там установлены сопутствующие коммунальные сети. Также в новом медицинском учреждении установлена система видеонаблюдения, телефонная связь и интернет. Рядом расположен гаражный бокс на два автомобиля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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