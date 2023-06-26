В ЯНАО раньше срока появился первый центр санавиации

Объект возвели «под ключ» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тарко-Сале (ЯНАО) всего за семь месяцев построили медицинский центр санитарной авиации площадью 500 квадратных метров. Об этом сообщает окружной департамент строительства и жилищной политики в telegram-канале.

«Строительство медицинского центра санавиации начали в декабре 2022 года. Объект был возведен „под ключ“ за семь месяцев и соответствует современным стандартам», — рассказали в департаменте. Ожидалось, что медцентр появится к концу 2023 года.

В центре расположено 25 помещений. Здание оборудовано мебелью и техникой, подключено к электричеству, отоплению, там установлены сопутствующие коммунальные сети. Также в новом медицинском учреждении установлена система видеонаблюдения, телефонная связь и интернет. Рядом расположен гаражный бокс на два автомобиля.