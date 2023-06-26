26 июня 2023

В Перми со дна Камы достали затонувший корабль

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, железнодорожный мост, река кама
Судно со дна Камы доставали двое суток Фото:

В Перми со дна реки Камы достали затонувший теплоход. Это было сделано в рамках программы по восстановлению экосистемы реки, сообщает сайт правительства Пермского края.

«В столице Прикамья успешно завершился подъем остатков затонувшего сухогрузного теплохода типа „Шестая Пятилетка“. Работы по подъему и утилизации бесхозного имущества произвела специализированная организация из Санкт-Петербурга по договоренности с министром природных ресурсов Пермского края Дмитрием Белановичем», — говорится на сайте.

По словам Белановича, поднимать и утилизировать затонувшие судна важно для очистки реки расширения судоходства. Имущество, которое лежит на дне Камы серьезно вредит окружающей среде и здоровью жителей города. Поэтому нужно отработать технологию по подъему и утилизации мусора со дна реки. Также, заявил министр, нужно соблюдать меры по сохранению природных водных ресурсов и обеспечить безопасность судоходства в регионе.

Теплоход вытянули на берег при помощи стальных канатов. Весь процесс занял более двух суток, масса затонувшего судна составляет около 150 тонн. На берегу его разобрали на металлолом. Как рассказал подрядчик, подъем судна был осложнен тем, что в корпус затонувшего сухогруза был забит илом и водорослями, что сильно увеличило его массу. На данный момент специалисты приступили к подъему на берег затонувшей 100-метровой баржи.

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В Перми со дна реки Камы достали затонувший теплоход. Это было сделано в рамках программы по восстановлению экосистемы реки, сообщает сайт правительства Пермского края. «В столице Прикамья успешно завершился подъем остатков затонувшего сухогрузного теплохода типа „Шестая Пятилетка“. Работы по подъему и утилизации бесхозного имущества произвела специализированная организация из Санкт-Петербурга по договоренности с министром природных ресурсов Пермского края Дмитрием Белановичем», — говорится на сайте. По словам Белановича, поднимать и утилизировать затонувшие судна важно для очистки реки расширения судоходства. Имущество, которое лежит на дне Камы серьезно вредит окружающей среде и здоровью жителей города. Поэтому нужно отработать технологию по подъему и утилизации мусора со дна реки. Также, заявил министр, нужно соблюдать меры по сохранению природных водных ресурсов и обеспечить безопасность судоходства в регионе. Теплоход вытянули на берег при помощи стальных канатов. Весь процесс занял более двух суток, масса затонувшего судна составляет около 150 тонн. На берегу его разобрали на металлолом. Как рассказал подрядчик, подъем судна был осложнен тем, что в корпус затонувшего сухогруза был забит илом и водорослями, что сильно увеличило его массу. На данный момент специалисты приступили к подъему на берег затонувшей 100-метровой баржи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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