Сенатор назвал новые методы борьбы с лесными пожарами в России

Сенатор Борисов: в июле наступит пора природных пожаров

28 июня 2023 в 11:11 Размер текста - 17 +

Причиной летних лесных пожаров является высокая температура и сухие грозы, напомнил Егор Борисов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 В Якутии, в частности, активно применяется метод искусственного вызова дождей — такие меры профилактики позволяют минимизировать развитие лесных пожаров, которые происходят в регионах России традиционно в летнее время из-за естественных причин: жары и сухих гроз (проходят без осадков). Об этом в беседе с URA.RU рассказал зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сенатор от Республики Саха (Якутия) Егор Борисов. «В весеннюю пору человеческий фактор особенно преобладает. Но в летнее время, когда в последние несколько лет случаются природные катаклизмы в виде лесных пожаров, — это, в частности, повышение температуры. Сейчас начнутся пожары природного характера. Это не зависит от органов власти или от кого-то другого. Сухая температура, жаркая погода — делают свое дело. В июле чаще всего причиной лесных пожаров, в частности, на Дальнем Востоке, являются сухие грозы. Я в Якутии нахожусь, — здесь как раз 35 градусов жары и сухая гроза. Поэтому сейчас все службы мобилизованы. Профилактика идет по графику и по установленному плану работы. Дежурят самолеты, лесники, используются летные аппараты, такие, как квадрокоптеры. В Якутии работают самолеты, которые вызывают искусственные дожди. Такое раньше редко было», — объяснил Егор Борисов. Сенатор подчеркнул, что правительство страны, используя опыт прошлых лет, значительно увеличило финансирование мер профилактики появления пожаров. «Единственное, что нужно сейчас — это оперативно выявлять и на начальном этапе тушить. Этим сегодня регионы и занимаются. После больших пожаров последних лет правительство РФ и соответствующие структуры — Рослесхоз — приняли соответствующие меры по увеличению финансирования. Особенно это связано с профилактическими мероприятиями — вертолеты, лесная охрана, другие способы, чтобы выявлять возгорания на начальном этапе. Эффективность тушения пожаров будет увеличиваться, если их обнаруживать в первые двое суток. Если это происходит на третьи или четвертые, то, конечно, возгорания могут распространяться. Регионы научились этому за последние годы. Достаточно мер принимается. Регионы, как никогда, в этом году готовились. Все зависит сейчас только от природных условий», — подчеркнул Борисов. Ранее председатель Общественного совета при Минприроды РФ Александр Закондырин заявил, что вторая волна лесных пожаров ожидается в России в июле—августе. Происходят такого рода катаклизмы ежегодно из-за природных условий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Якутии, в частности, активно применяется метод искусственного вызова дождей — такие меры профилактики позволяют минимизировать развитие лесных пожаров, которые происходят в регионах России традиционно в летнее время из-за естественных причин: жары и сухих гроз (проходят без осадков). Об этом в беседе с URA.RU рассказал зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сенатор от Республики Саха (Якутия) Егор Борисов. «В весеннюю пору человеческий фактор особенно преобладает. Но в летнее время, когда в последние несколько лет случаются природные катаклизмы в виде лесных пожаров, — это, в частности, повышение температуры. Сейчас начнутся пожары природного характера. Это не зависит от органов власти или от кого-то другого. Сухая температура, жаркая погода — делают свое дело. В июле чаще всего причиной лесных пожаров, в частности, на Дальнем Востоке, являются сухие грозы. Я в Якутии нахожусь, — здесь как раз 35 градусов жары и сухая гроза. Поэтому сейчас все службы мобилизованы. Профилактика идет по графику и по установленному плану работы. Дежурят самолеты, лесники, используются летные аппараты, такие, как квадрокоптеры. В Якутии работают самолеты, которые вызывают искусственные дожди. Такое раньше редко было», — объяснил Егор Борисов. Сенатор подчеркнул, что правительство страны, используя опыт прошлых лет, значительно увеличило финансирование мер профилактики появления пожаров. «Единственное, что нужно сейчас — это оперативно выявлять и на начальном этапе тушить. Этим сегодня регионы и занимаются. После больших пожаров последних лет правительство РФ и соответствующие структуры — Рослесхоз — приняли соответствующие меры по увеличению финансирования. Особенно это связано с профилактическими мероприятиями — вертолеты, лесная охрана, другие способы, чтобы выявлять возгорания на начальном этапе. Эффективность тушения пожаров будет увеличиваться, если их обнаруживать в первые двое суток. Если это происходит на третьи или четвертые, то, конечно, возгорания могут распространяться. Регионы научились этому за последние годы. Достаточно мер принимается. Регионы, как никогда, в этом году готовились. Все зависит сейчас только от природных условий», — подчеркнул Борисов. Ранее председатель Общественного совета при Минприроды РФ Александр Закондырин заявил, что вторая волна лесных пожаров ожидается в России в июле—августе. Происходят такого рода катаклизмы ежегодно из-за природных условий.