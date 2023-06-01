Глава Общественной палаты Минприроды предрек вторую волну лесных пожаров в РФ

01 июня 2023 в 16:33 Размер текста - 17 +

Весенние лесные пожары происходят чаще всего из-за человека, считает Александр Закондырин Фото: Екатерина Сычкова новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 В июле—августе в России ожидается вторая волна лесных пожаров по стране, которые происходят каждый год из-за погодных условий. Об этом в беседе с URA.RU рассказал председатель Общественного совета при Минприроды РФ Александр Закондырин. «Есть два вида пожаров по сезонности. Это весенние, они антропогенного свойства (влияние человека, — прим. URA.RU). Основная причина их возникновения — это, как правило, сельхозпредприятия или частные фермеры, которые занимаются хозяйством и просто поджигают траву. Вторая волна лесных пожаров будет примерно где-то в июле—августе, она природного свойства из-за температурного режима. Леса всегда горели и будут гореть. Это факт. Там главная проблема, которая у нас есть — это зоны контроля. Мы их сейчас сильно сокращаем. Это места, где мы не тушим пожары, поскольку стоимость их ликвидации превышает стоимость возможного экономического вреда по лесному объекту. Мы начинаем тушить, только когда это угрожает здоровью граждан и подходит к населенным пунктам на определенные расстояния», — объяснил Александр Закондырин. Председатель Общественного совета подчеркнул, что зона контроля в России начала снижаться. «У нас этих зон контроля было огромное количество — больше половины лесного фонда России. Мы были не в состоянии это тушить, потому что это труднодоступно. Сейчас эти зоны контроля сильно сокращаются. Пожары природного свойства могут начинаться в любой точке по разным совершенно естественным причинам», — добавил Закондырин. По словам собеседника агентства, стихийных лесных бедствий становится меньше за счет оперативного вмешательства. «Пожаров становится меньше. Идет сокращение, как в количестве, так и в площади. Конечно, более правильно оценивать с точки зрения площади, которые пройдены огнем. Потому что 12 000 пожаров в прошлом году — цифра впечатляющая, но ни о чем не говорящая. По площади же пожаров пройдено огнем в 2022 году было 3,4 миллиона гектар. Первое и самое главное тут профилактика, а второе — установление виновных и привлечение к ответственности, публичное объяснение, что собственно, ребята, смотрите, к чему привели ваши действия. Плюс, наша готовность предотвращения — это уровень подготовки людей, которые профессионально этим занимаются, укомплектование их техникой, заработной платой и так далее. В этом плане сделано много», — отметил он. Ранее пресс-служба ГУ МЧС Свердловской области сообщила, что в регионе продолжают действовать 23 лесных пожара. В Кондинском районе (ХМАО) введен режим чрезвычайной ситуации. Там действует 11 лесных пожаров. Огнем охвачено более тысячи гектаров. Власти Тюменской области планируют продлить до 24 июня из-за пожаров запрет на посещение лесов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В июле—августе в России ожидается вторая волна лесных пожаров по стране, которые происходят каждый год из-за погодных условий. Об этом в беседе с URA.RU рассказал председатель Общественного совета при Минприроды РФ Александр Закондырин. «Есть два вида пожаров по сезонности. Это весенние, они антропогенного свойства (влияние человека, — прим. URA.RU). Основная причина их возникновения — это, как правило, сельхозпредприятия или частные фермеры, которые занимаются хозяйством и просто поджигают траву. Вторая волна лесных пожаров будет примерно где-то в июле—августе, она природного свойства из-за температурного режима. Леса всегда горели и будут гореть. Это факт. Там главная проблема, которая у нас есть — это зоны контроля. Мы их сейчас сильно сокращаем. Это места, где мы не тушим пожары, поскольку стоимость их ликвидации превышает стоимость возможного экономического вреда по лесному объекту. Мы начинаем тушить, только когда это угрожает здоровью граждан и подходит к населенным пунктам на определенные расстояния», — объяснил Александр Закондырин. Председатель Общественного совета подчеркнул, что зона контроля в России начала снижаться. «У нас этих зон контроля было огромное количество — больше половины лесного фонда России. Мы были не в состоянии это тушить, потому что это труднодоступно. Сейчас эти зоны контроля сильно сокращаются. Пожары природного свойства могут начинаться в любой точке по разным совершенно естественным причинам», — добавил Закондырин. По словам собеседника агентства, стихийных лесных бедствий становится меньше за счет оперативного вмешательства. «Пожаров становится меньше. Идет сокращение, как в количестве, так и в площади. Конечно, более правильно оценивать с точки зрения площади, которые пройдены огнем. Потому что 12 000 пожаров в прошлом году — цифра впечатляющая, но ни о чем не говорящая. По площади же пожаров пройдено огнем в 2022 году было 3,4 миллиона гектар. Первое и самое главное тут профилактика, а второе — установление виновных и привлечение к ответственности, публичное объяснение, что собственно, ребята, смотрите, к чему привели ваши действия. Плюс, наша готовность предотвращения — это уровень подготовки людей, которые профессионально этим занимаются, укомплектование их техникой, заработной платой и так далее. В этом плане сделано много», — отметил он. Ранее пресс-служба ГУ МЧС Свердловской области сообщила, что в регионе продолжают действовать 23 лесных пожара. В Кондинском районе (ХМАО) введен режим чрезвычайной ситуации. Там действует 11 лесных пожаров. Огнем охвачено более тысячи гектаров. Власти Тюменской области планируют продлить до 24 июня из-за пожаров запрет на посещение лесов.