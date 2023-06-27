Криминалист рассказал о шансах найти живым пропавшего Далера Бобиева из Екатеринбурга

Шансы найти живым пропавшего в Екатеринбурге Далера Бобиева составляют 50%

28 июня 2023 в 12:02 Размер текста - 17 +

Шестилетний Далер Бобиев потерялся 26 июня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге ищут 6-летнего мальчика Шансы найти живым пропавшего в Екатеринбурге Далера Бобиева, которого ищут уже третьи сутки, составляют 50%. Искать ребенка желательно в парках, где есть аттракционы. Таким мнением с журналистом URA.RU поделился криминалист, бывший оперативный сотрудник Регионального управления по борьбе с организованной преступностью (РУБОП) МВД РФ по Москве Михаил Игнатов. «Самые действенные меры при поиске пропавшего ребенка происходят в первые 48 часов поиска. Очень важно не упустить это время. Шансы найти ребенка живым составляют 50 процентов. Бывали случаи, когда дети выживали в сложнейших условиях. Поиски необходимо продолжать до тех пор, пока не будет найден ребенок или его тело», — отметил Игнатов в беседе с корреспондентом агентства. По словам Михаила, ребенок может находиться в парках с аттракционами или даже в зоопарке, если он есть в городе. «Ребенок может быть в парках развлечений или в зоопарке. Не исключено то, что ребенок мог сесть на общественный транспорт и поехать в другой район города, а может, уже и в пригород. Поэтому ориентировки должны быть не только в Екатеринбурге, но и в ближайших городах. Например, в том же Нижнем Тагиле», — поделился Игнатов. «Также рекомендую присмотреться к приемной семье мальчика. Как они проживают горе, какие эмоции испытывают из-за пропажи ребенка. К сожалению, бывали случаи в практике, когда члены семьи были замешаны в пропаже ребенка. Мог быть несчастный случай. Например, мама толкнула ребенка, а он упал и умер. Тело закопали, а в полицию заявили о том, что ребенок ушел из дома. Случаи бывают разные. Поэтому поиски мальчика прекращать нельзя. Но и за поведением всех членов семьи нужно поглядеть», — резюмировал криминалист. Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге пропал ребенок из приемной семьи. Мальчику шесть лет. К его поискам подключились силовики, волонтеры и спасатели. Вся актуальная информация о поисках шестилетнего Далера Бобиева — в материале URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Шансы найти живым пропавшего в Екатеринбурге Далера Бобиева, которого ищут уже третьи сутки, составляют 50%. Искать ребенка желательно в парках, где есть аттракционы. Таким мнением с журналистом URA.RU поделился криминалист, бывший оперативный сотрудник Регионального управления по борьбе с организованной преступностью (РУБОП) МВД РФ по Москве Михаил Игнатов. «Самые действенные меры при поиске пропавшего ребенка происходят в первые 48 часов поиска. Очень важно не упустить это время. Шансы найти ребенка живым составляют 50 процентов. Бывали случаи, когда дети выживали в сложнейших условиях. Поиски необходимо продолжать до тех пор, пока не будет найден ребенок или его тело», — отметил Игнатов в беседе с корреспондентом агентства. По словам Михаила, ребенок может находиться в парках с аттракционами или даже в зоопарке, если он есть в городе. «Ребенок может быть в парках развлечений или в зоопарке. Не исключено то, что ребенок мог сесть на общественный транспорт и поехать в другой район города, а может, уже и в пригород. Поэтому ориентировки должны быть не только в Екатеринбурге, но и в ближайших городах. Например, в том же Нижнем Тагиле», — поделился Игнатов. «Также рекомендую присмотреться к приемной семье мальчика. Как они проживают горе, какие эмоции испытывают из-за пропажи ребенка. К сожалению, бывали случаи в практике, когда члены семьи были замешаны в пропаже ребенка. Мог быть несчастный случай. Например, мама толкнула ребенка, а он упал и умер. Тело закопали, а в полицию заявили о том, что ребенок ушел из дома. Случаи бывают разные. Поэтому поиски мальчика прекращать нельзя. Но и за поведением всех членов семьи нужно поглядеть», — резюмировал криминалист. Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге пропал ребенок из приемной семьи. Мальчику шесть лет. К его поискам подключились силовики, волонтеры и спасатели. Вся актуальная информация о поисках шестилетнего Далера Бобиева — в материале URA.RU.