В детсадах и школах Екатеринбурга проведут спецсобрания после пропажи Далера Бобиева

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Алексей Текслер на открытии новой школы в микрорайоне «Твоя Привилегия». Челябинск , гимназия, урок, класс, ученики, учеба, школьный класс, школа, школьники, занятия, лицей
В образовательных учреждениях уральской столицы проведут профилактические беседы Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге ищут 6-летнего мальчика

В учреждениях для временного пребывания детей дошкольного возраста и учебных заведениях Екатеринбурга проведут профилактические беседы на фоне пропажи шестилетнего Далера Бобиева. Об этом журналисту URA.RU сообщили в мэрии уральской столицы.

«Тема профилактики подобных ситуаций станет темой ближайших родительских собраний. Профилактические беседы пройдут в школах и детских садах города», — отметили в администрации города.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Екатеринбурге пропал шестилетний мальчик. Ребенок воспитывался в приемной семье. По словам приемной матери, мальчик имеет психические расстройства. К поиску Далера Бобиева подключились силовики, спасатели и волонтеры. Вся актуальная информация о поисках екатеринбургского ребенка — в материале URA.RU.

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В учреждениях для временного пребывания детей дошкольного возраста и учебных заведениях Екатеринбурга проведут профилактические беседы на фоне пропажи шестилетнего Далера Бобиева. Об этом журналисту URA.RU сообщили в мэрии уральской столицы. «Тема профилактики подобных ситуаций станет темой ближайших родительских собраний. Профилактические беседы пройдут в школах и детских садах города», — отметили в администрации города. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Екатеринбурге пропал шестилетний мальчик. Ребенок воспитывался в приемной семье. По словам приемной матери, мальчик имеет психические расстройства. К поиску Далера Бобиева подключились силовики, спасатели и волонтеры. Вся актуальная информация о поисках екатеринбургского ребенка — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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