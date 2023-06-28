В детсадах и школах Екатеринбурга проведут спецсобрания после пропажи Далера Бобиева

В учреждениях для временного пребывания детей дошкольного возраста и учебных заведениях Екатеринбурга проведут профилактические беседы на фоне пропажи шестилетнего Далера Бобиева. Об этом журналисту URA.RU сообщили в мэрии уральской столицы.
«Тема профилактики подобных ситуаций станет темой ближайших родительских собраний. Профилактические беседы пройдут в школах и детских садах города», — отметили в администрации города.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Екатеринбурге пропал шестилетний мальчик. Ребенок воспитывался в приемной семье. По словам приемной матери, мальчик имеет психические расстройства. К поиску Далера Бобиева подключились силовики, спасатели и волонтеры. Вся актуальная информация о поисках екатеринбургского ребенка — в материале URA.RU.
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