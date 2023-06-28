Москва одобрила просьбу свердловских властей по масштабированию ТОР Новоуральск

Территорию опережающего развития в Новоуральске (Свердловская область) расширят, что позволит реализовать там еще семь инвестиционных проектов и создать порядка 700 рабочих мест. Такое решение приняла межведомственная комиссия при правительстве РФ, рассмотрев соответствующую заявку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.
«Расширение границ ТОР „Новоуральск“ в Свердловской области одобрено на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам создания ОЭЗ и ТОР в моногородах, прошедшем под руководством зампреда правительства Юрия Трутнева», — говорится на сайте правительства РФ. Заявку Свердловской области презентовал Трутневу заместитель губернатора, курирующий инвестиционный блок, Дмитрий Ионин.
Сегодняшнее положительное решение связано, в том числе с последними успехами в заполнении резидентами ОЭЗ «Титановая долина», демонстрирующими востребованность индустриальных площадок в регионе. Ионин отметил, что расширение границ ТОР Новоуральск позволит реализовать семь новых инвестиционных проектов и создать новые рабочие места.
«В рамках новых границ ТОР «Новоуральск» резиденты готовы реализовать семь инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более двух миллиардов рублей и созданием порядка 700 рабочих мест. Бюджетный эффект оценивается в сумму четыре миллиарда рублей. Свое развитие получат бывшие площадки предприятий АМУР и Бетам, а также при федеральной и областной поддержке реализуется большой турпроект на базе бывшего санатория «Зеленый мыс», — рассказал Дмитрий Ионин.
Среди заявленных проектов — выпуск химической продукции, производство трамвайных кузовов, металлоконструкций, обработка неметаллического вторсырья, выпуск асфальтобетонных смесей и другие. ТОР «Новоуральск» была создана в феврале 2019 года постановлением правительства на пяти промышленных площадках площадью 654 гектара. Среди резидентов — 22 компании, создано 854 рабочих места, привлечены инвестиции в объеме 1,1 миллиарда рублей.
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