Москва одобрила просьбу свердловских властей по масштабированию ТОР Новоуральск

28 июня 2023 в 19:32 Размер текста - 17 +

В Новоуральск расширят границы территории опережающего развития Фото: Илья Московец © URA.RU Территорию опережающего развития в Новоуральске (Свердловская область) расширят, что позволит реализовать там еще семь инвестиционных проектов и создать порядка 700 рабочих мест. Такое решение приняла межведомственная комиссия при правительстве РФ, рассмотрев соответствующую заявку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. «Расширение границ ТОР „Новоуральск“ в Свердловской области одобрено на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам создания ОЭЗ и ТОР в моногородах, прошедшем под руководством зампреда правительства Юрия Трутнева», — говорится на сайте правительства РФ. Заявку Свердловской области презентовал Трутневу заместитель губернатора, курирующий инвестиционный блок, Дмитрий Ионин. Сегодняшнее положительное решение связано, в том числе с последними успехами в заполнении резидентами ОЭЗ «Титановая долина», демонстрирующими востребованность индустриальных площадок в регионе. Ионин отметил, что расширение границ ТОР Новоуральск позволит реализовать семь новых инвестиционных проектов и создать новые рабочие места. «В рамках новых границ ТОР «Новоуральск» резиденты готовы реализовать семь инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более двух миллиардов рублей и созданием порядка 700 рабочих мест. Бюджетный эффект оценивается в сумму четыре миллиарда рублей. Свое развитие получат бывшие площадки предприятий АМУР и Бетам, а также при федеральной и областной поддержке реализуется большой турпроект на базе бывшего санатория «Зеленый мыс», — рассказал Дмитрий Ионин. Среди заявленных проектов — выпуск химической продукции, производство трамвайных кузовов, металлоконструкций, обработка неметаллического вторсырья, выпуск асфальтобетонных смесей и другие. ТОР «Новоуральск» была создана в феврале 2019 года постановлением правительства на пяти промышленных площадках площадью 654 гектара. Среди резидентов — 22 компании, создано 854 рабочих места, привлечены инвестиции в объеме 1,1 миллиарда рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Территорию опережающего развития в Новоуральске (Свердловская область) расширят, что позволит реализовать там еще семь инвестиционных проектов и создать порядка 700 рабочих мест. Такое решение приняла межведомственная комиссия при правительстве РФ, рассмотрев соответствующую заявку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. «Расширение границ ТОР „Новоуральск“ в Свердловской области одобрено на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам создания ОЭЗ и ТОР в моногородах, прошедшем под руководством зампреда правительства Юрия Трутнева», — говорится на сайте правительства РФ. Заявку Свердловской области презентовал Трутневу заместитель губернатора, курирующий инвестиционный блок, Дмитрий Ионин. Сегодняшнее положительное решение связано, в том числе с последними успехами в заполнении резидентами ОЭЗ «Титановая долина», демонстрирующими востребованность индустриальных площадок в регионе. Ионин отметил, что расширение границ ТОР Новоуральск позволит реализовать семь новых инвестиционных проектов и создать новые рабочие места. «В рамках новых границ ТОР «Новоуральск» резиденты готовы реализовать семь инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более двух миллиардов рублей и созданием порядка 700 рабочих мест. Бюджетный эффект оценивается в сумму четыре миллиарда рублей. Свое развитие получат бывшие площадки предприятий АМУР и Бетам, а также при федеральной и областной поддержке реализуется большой турпроект на базе бывшего санатория «Зеленый мыс», — рассказал Дмитрий Ионин. Среди заявленных проектов — выпуск химической продукции, производство трамвайных кузовов, металлоконструкций, обработка неметаллического вторсырья, выпуск асфальтобетонных смесей и другие. ТОР «Новоуральск» была создана в феврале 2019 года постановлением правительства на пяти промышленных площадках площадью 654 гектара. Среди резидентов — 22 компании, создано 854 рабочих места, привлечены инвестиции в объеме 1,1 миллиарда рублей.