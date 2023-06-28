Якушев и Текслер дали старт новому автопроизводству в Челябинской области. Фото

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Новый сборочный корпус начнет работать на этом месте в 2025 году
Новый сборочный корпус начнет работать на этом месте в 2025 году Фото:

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер дали старт крупному промышленному проекту автозавода «Урал». В Миассе 28 июня был заложен символический камень нового сборочного корпуса автозавода «Урал», сообщили URA.RU в пресс-службе правительства области.

В новом сборочном корпусе будет размещено производство спецавтомобилей с годовым объемом 5,5 тысячи машин. При этом, в отличие от действующего главного конвейера, он не будет иметь ограничений по весу и длине собираемых автомобилей. Это позволит существенно увеличить объемы производства коммерческой и военной техники. Если сегодня на заводе трудится более 7 тысяч человек, то новый корпус обеспечит рабочими местами 1,2 тысячи жителей Миасса.

«Сегодня историческое событие. Начинается строительство нового сборочного комплекса, можно сказать, нового завода. Коллектив, который имеет историю более 80 лет, который неоднократно показывал свою эффективность при реализации разных проектов, справится и с этим», — отметил Владимир Якушев. И выразил уверенность, что при содействии областных властей проект будет реализован в срок.

В конце церемонии полпред вручил почетные грамоты Минпромторга РФ за большой вклад в развитие ОПК и добросовестный труд сотрудникам АЗ «УРАЛ», Миасского машиностроительного завода, Научно-производственного объединения электромеханики, АО «МиассЭлектроаппарат», Катав-Ивановского приборостроительного завода, АО «Агрегат», Златоустовского машиностроительного завода. Также благодарностью полпреда были отмечены представители АЗ «Урал» и Уральского завода спецтехники.

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Полпред президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер дали старт крупному промышленному проекту автозавода «Урал». В Миассе 28 июня был заложен символический камень нового сборочного корпуса автозавода «Урал», сообщили URA.RU в пресс-службе правительства области. В новом сборочном корпусе будет размещено производство спецавтомобилей с годовым объемом 5,5 тысячи машин. При этом, в отличие от действующего главного конвейера, он не будет иметь ограничений по весу и длине собираемых автомобилей. Это позволит существенно увеличить объемы производства коммерческой и военной техники. Если сегодня на заводе трудится более 7 тысяч человек, то новый корпус обеспечит рабочими местами 1,2 тысячи жителей Миасса. «Сегодня историческое событие. Начинается строительство нового сборочного комплекса, можно сказать, нового завода. Коллектив, который имеет историю более 80 лет, который неоднократно показывал свою эффективность при реализации разных проектов, справится и с этим», — отметил Владимир Якушев. И выразил уверенность, что при содействии областных властей проект будет реализован в срок. В конце церемонии полпред вручил почетные грамоты Минпромторга РФ за большой вклад в развитие ОПК и добросовестный труд сотрудникам АЗ «УРАЛ», Миасского машиностроительного завода, Научно-производственного объединения электромеханики, АО «МиассЭлектроаппарат», Катав-Ивановского приборостроительного завода, АО «Агрегат», Златоустовского машиностроительного завода. Также благодарностью полпреда были отмечены представители АЗ «Урал» и Уральского завода спецтехники.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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