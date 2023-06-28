28 июня 2023

Политолог Кавулич разоблачил трусость Запада в обращении с активами России

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Заседание комитета по бюджету, финансовой и налоговой политике. Курган, ручка, документы, телефон, смартфон, чиновник, рука, бумаги, политика, рука, часы orient
Кавулич убежден, что средства будут заморожены до тех пор, пока власти РФ не согласятся выделить их на восстановление Украины Фото:
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Нерешительность западных стран передать российские активы Украине вместо того, чтобы тратить деньги собственных налогоплательщиков, — это «пример трусости в течение долгих месяцев». Так считает американский политолог и журналист издания Issue Insight Джон Кавулич.

«Они по-прежнему не решаются использовать какую-либо часть средств ЦБ РФ из-за убеждения, что другие страны, опасающиеся санкций, могут вывести средства из финансовых учреждений, расположенных в Канаде, ЕС, Великобритании, США и других странах», — рассказал он «Известиям».

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ведущие юристы ЕС сейчас разрабатывают закон о финансирование Украины за счет замороженных российских активов. В апреле 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что замороженные активы россиян нужны киевскому режиму для восстановления Украины.

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Нерешительность западных стран передать российские активы Украине вместо того, чтобы тратить деньги собственных налогоплательщиков, — это «пример трусости в течение долгих месяцев». Так считает американский политолог и журналист издания Issue Insight Джон Кавулич. «Они по-прежнему не решаются использовать какую-либо часть средств ЦБ РФ из-за убеждения, что другие страны, опасающиеся санкций, могут вывести средства из финансовых учреждений, расположенных в Канаде, ЕС, Великобритании, США и других странах», — рассказал он «Известиям». Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ведущие юристы ЕС сейчас разрабатывают закон о финансирование Украины за счет замороженных российских активов. В апреле 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что замороженные активы россиян нужны киевскому режиму для восстановления Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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