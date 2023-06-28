Политолог Кавулич разоблачил трусость Запада в обращении с активами России

Нерешительность западных стран передать российские активы Украине вместо того, чтобы тратить деньги собственных налогоплательщиков, — это «пример трусости в течение долгих месяцев». Так считает американский политолог и журналист издания Issue Insight Джон Кавулич.
«Они по-прежнему не решаются использовать какую-либо часть средств ЦБ РФ из-за убеждения, что другие страны, опасающиеся санкций, могут вывести средства из финансовых учреждений, расположенных в Канаде, ЕС, Великобритании, США и других странах», — рассказал он «Известиям».
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ведущие юристы ЕС сейчас разрабатывают закон о финансирование Украины за счет замороженных российских активов. В апреле 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что замороженные активы россиян нужны киевскому режиму для восстановления Украины.
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