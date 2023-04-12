Зеленский обеспокоился тратами РФ на спецоперацию

13 апреля 2023 в 00:48 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский надеется потратить замороженные активы РФ на восстановление Украины Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спецоперация должна дорого обойтись России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «[Спецоперация] должна получиться самой дорогой — именно для [России]. И все для этого мы делаем», — написал Зеленский в своем telegram-канале. По его мнению, замороженные активы россиян пригодятся Киеву для восстановления Украины. Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер считает, что Зеленский «выжил из ума», передает «Национальная служба новостей». Так он прокомментировал недавнее заявление украинского президента о том, что он еще надеется на возвращение Крыма. После начала спецоперации на Украине ряд европейских стран и другие государства ввели против России жесткие санкции, которые коснулись не только экономической, банковской сферы и бизнеса, но и отдельных граждан. Так, у российских бизнесменов заморозили активы на Западе — в том числе счета, офшоры и недвижимость. Накануне Черногория исключила передачу Украине замороженных на своей территории активов россиян, поскольку это противоречит Конституции страны.

Спецоперация должна дорого обойтись России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «[Спецоперация] должна получиться самой дорогой — именно для [России]. И все для этого мы делаем», — написал Зеленский в своем telegram-канале. По его мнению, замороженные активы россиян пригодятся Киеву для восстановления Украины. Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер считает, что Зеленский «выжил из ума», передает «Национальная служба новостей». Так он прокомментировал недавнее заявление украинского президента о том, что он еще надеется на возвращение Крыма. После начала спецоперации на Украине ряд европейских стран и другие государства ввели против России жесткие санкции, которые коснулись не только экономической, банковской сферы и бизнеса, но и отдельных граждан. Так, у российских бизнесменов заморозили активы на Западе — в том числе счета, офшоры и недвижимость. Накануне Черногория исключила передачу Украине замороженных на своей территории активов россиян, поскольку это противоречит Конституции страны.