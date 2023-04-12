12 апреля 2023

Зеленский обеспокоился тратами РФ на спецоперацию

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Владимир Зеленский надеется потратить замороженные активы РФ на восстановление Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Спецоперация должна дорого обойтись России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«[Спецоперация] должна получиться самой дорогой — именно для [России]. И все для этого мы делаем», — написал Зеленский в своем telegram-канале. По его мнению, замороженные активы россиян пригодятся Киеву для восстановления Украины.

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер считает, что Зеленский «выжил из ума», передает «Национальная служба новостей». Так он прокомментировал недавнее заявление украинского президента о том, что он еще надеется на возвращение Крыма.

После начала спецоперации на Украине ряд европейских стран и другие государства ввели против России жесткие санкции, которые коснулись не только экономической, банковской сферы и бизнеса, но и отдельных граждан. Так, у российских бизнесменов заморозили активы на Западе — в том числе счета, офшоры и недвижимость. Накануне Черногория исключила передачу Украине замороженных на своей территории активов россиян, поскольку это противоречит Конституции страны.

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Спецоперация должна дорого обойтись России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «[Спецоперация] должна получиться самой дорогой — именно для [России]. И все для этого мы делаем», — написал Зеленский в своем telegram-канале. По его мнению, замороженные активы россиян пригодятся Киеву для восстановления Украины. Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер считает, что Зеленский «выжил из ума», передает «Национальная служба новостей». Так он прокомментировал недавнее заявление украинского президента о том, что он еще надеется на возвращение Крыма. После начала спецоперации на Украине ряд европейских стран и другие государства ввели против России жесткие санкции, которые коснулись не только экономической, банковской сферы и бизнеса, но и отдельных граждан. Так, у российских бизнесменов заморозили активы на Западе — в том числе счета, офшоры и недвижимость. Накануне Черногория исключила передачу Украине замороженных на своей территории активов россиян, поскольку это противоречит Конституции страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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