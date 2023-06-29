Пермский завод пытается избавиться от влияния «Ростеха»

29 июня 2023 в 23:08 Размер текста - 17 +

Структура «Рос­теха» владеет одной акцией ПЗМЦ Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU От владельцев Пермского завода металлообрабатывающих центров (ПЗМЦ) в суд поступило заявление с требованием к компании «Станкопром» (структура «Ростеха») продать единственную акцию. Ценная бумага досталась новым акционерам после заключения корпоративного соглашения и выплаты в размере 270 миллионов рублей. При это договор был исполнен уже после того, как завод вернул полученные деньги, считает заявитель ООО «Альянс+». «Компания „Альянс+“ требует обязать ответчика заключить с ним договор купли-продажи одной акции ПЗМЦ. <…> ПЗМЦ получил субсидию, взамен структура ГК „Ростех“ получила одну акцию, а также право ввести своих представителей в органы управления пермского завода», — передает «Коммерсант-Прикамья», ссылаясь на судеьное делопроизводство. Корпоративное соглашение, заключенное сторонами, предусматривало создание на базе прикамского завода станкостроительного производства. В начале 2023 года субсидия была возвращена. В компании «Альянс+» настаивают, что структура «Ростеха» должна продать акцию заявителю, так как производственный комплекс был построен, долги выплачены, следовательно, корпоративное соглашение исполнено. Корреспондент URA.RU направил запросы участникам процесса. Информация будет дополнена после получения ответа.

От владельцев Пермского завода металлообрабатывающих центров (ПЗМЦ) в суд поступило заявление с требованием к компании «Станкопром» (структура «Ростеха») продать единственную акцию. Ценная бумага досталась новым акционерам после заключения корпоративного соглашения и выплаты в размере 270 миллионов рублей. При это договор был исполнен уже после того, как завод вернул полученные деньги, считает заявитель ООО «Альянс+». «Компания „Альянс+“ требует обязать ответчика заключить с ним договор купли-продажи одной акции ПЗМЦ. <…> ПЗМЦ получил субсидию, взамен структура ГК „Ростех“ получила одну акцию, а также право ввести своих представителей в органы управления пермского завода», — передает «Коммерсант-Прикамья», ссылаясь на судеьное делопроизводство. Корпоративное соглашение, заключенное сторонами, предусматривало создание на базе прикамского завода станкостроительного производства. В начале 2023 года субсидия была возвращена. В компании «Альянс+» настаивают, что структура «Ростеха» должна продать акцию заявителю, так как производственный комплекс был построен, долги выплачены, следовательно, корпоративное соглашение исполнено. Корреспондент URA.RU направил запросы участникам процесса. Информация будет дополнена после получения ответа.