29 июня 2023

Бастрыкин взял на контроль инцидент с травмированной на качели девочкой из ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подготовка к летней оздоровительной кампании в загородном лагере «Зарница». Свердловская область, Березовский, детская площадка, качель
С качели упала девочка и ударилась головой о покрытие Фото:

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование инцидента, в котором 11-летняя жительница Нижневартовска получила травму после падения с качели, у которой оборвался удерживающий канат.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Михаилу Викторовичу Мокшину представить доклад о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по ее итогам решении», — сообщили в СК. В следственном управлении СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре по указанным фактам проводится проверка.

Инцидент произошел днем 26 июня. На детской площадке городской набережной во время эксплуатации детской качели у конструкции оборвался удерживающий трос. В результате случившегося 11-летняя девочка упала, ударившись головой о покрытие.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование инцидента, в котором 11-летняя жительница Нижневартовска получила травму после падения с качели, у которой оборвался удерживающий канат. «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Михаилу Викторовичу Мокшину представить доклад о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по ее итогам решении», — сообщили в СК. В следственном управлении СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре по указанным фактам проводится проверка. Инцидент произошел днем 26 июня. На детской площадке городской набережной во время эксплуатации детской качели у конструкции оборвался удерживающий трос. В результате случившегося 11-летняя девочка упала, ударившись головой о покрытие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...