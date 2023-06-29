Бастрыкин взял на контроль инцидент с травмированной на качели девочкой из ХМАО

30 июня 2023 в 11:55 Размер текста - 17 +

С качели упала девочка и ударилась головой о покрытие Фото: Анна Майорова © URA.RU Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование инцидента, в котором 11-летняя жительница Нижневартовска получила травму после падения с качели, у которой оборвался удерживающий канат. «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Михаилу Викторовичу Мокшину представить доклад о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по ее итогам решении», — сообщили в СК. В следственном управлении СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре по указанным фактам проводится проверка. Инцидент произошел днем 26 июня. На детской площадке городской набережной во время эксплуатации детской качели у конструкции оборвался удерживающий трос. В результате случившегося 11-летняя девочка упала, ударившись головой о покрытие.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование инцидента, в котором 11-летняя жительница Нижневартовска получила травму после падения с качели, у которой оборвался удерживающий канат. «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Михаилу Викторовичу Мокшину представить доклад о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по ее итогам решении», — сообщили в СК. В следственном управлении СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре по указанным фактам проводится проверка. Инцидент произошел днем 26 июня. На детской площадке городской набережной во время эксплуатации детской качели у конструкции оборвался удерживающий трос. В результате случившегося 11-летняя девочка упала, ударившись головой о покрытие.