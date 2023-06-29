Бастрыкин взял на контроль инцидент с травмированной на качели девочкой из ХМАО

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование инцидента, в котором 11-летняя жительница Нижневартовска получила травму после падения с качели, у которой оборвался удерживающий канат.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Михаилу Викторовичу Мокшину представить доклад о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по ее итогам решении», — сообщили в СК. В следственном управлении СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре по указанным фактам проводится проверка.
Инцидент произошел днем 26 июня. На детской площадке городской набережной во время эксплуатации детской качели у конструкции оборвался удерживающий трос. В результате случившегося 11-летняя девочка упала, ударившись головой о покрытие.
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