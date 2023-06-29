29 июня 2023

Бастрыкин приказал решить проблему челябинского подростка-инвалида

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Бастрыкин ждет доклад от своих подчиненных в Челябинске Фото:

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал разобраться, почему подростка-инвалида в Челябинской области оставили без коляски с электроприводом. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства 30 июня.

«К главе СК России в его интернет-приемную „ВКонтакте“ обратилась жительница Челябинской области. Она сообщила, что ее 16-летнего сына-инвалида не обеспечили жизненно-важной для него креслом-коляской с электроприводом. Отмечается, что уполномоченные органы не принимают мер к предоставлению ребенку необходимого технического средства реабилитации, несмотря на прогрессирование заболевания», — пояснили в пресс-службе СКР.

Там добавили, что Бастрыкин ожидает доклада о проверочных мероприятиях от начальника управления СК по региону Петра Решетникова. Также председатель СКР ждет отчета о работе по решению проблемы ребенка-инвалида.

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Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал разобраться, почему подростка-инвалида в Челябинской области оставили без коляски с электроприводом. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства 30 июня. «К главе СК России в его интернет-приемную „ВКонтакте“ обратилась жительница Челябинской области. Она сообщила, что ее 16-летнего сына-инвалида не обеспечили жизненно-важной для него креслом-коляской с электроприводом. Отмечается, что уполномоченные органы не принимают мер к предоставлению ребенку необходимого технического средства реабилитации, несмотря на прогрессирование заболевания», — пояснили в пресс-службе СКР. Там добавили, что Бастрыкин ожидает доклада о проверочных мероприятиях от начальника управления СК по региону Петра Решетникова. Также председатель СКР ждет отчета о работе по решению проблемы ребенка-инвалида.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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