Бастрыкин приказал решить проблему челябинского подростка-инвалида

30 июня 2023 в 12:07 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин ждет доклад от своих подчиненных в Челябинске Фото: Официальный сайт Совета Федерации Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал разобраться, почему подростка-инвалида в Челябинской области оставили без коляски с электроприводом. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства 30 июня. «К главе СК России в его интернет-приемную „ВКонтакте“ обратилась жительница Челябинской области. Она сообщила, что ее 16-летнего сына-инвалида не обеспечили жизненно-важной для него креслом-коляской с электроприводом. Отмечается, что уполномоченные органы не принимают мер к предоставлению ребенку необходимого технического средства реабилитации, несмотря на прогрессирование заболевания», — пояснили в пресс-службе СКР. Там добавили, что Бастрыкин ожидает доклада о проверочных мероприятиях от начальника управления СК по региону Петра Решетникова. Также председатель СКР ждет отчета о работе по решению проблемы ребенка-инвалида.

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал разобраться, почему подростка-инвалида в Челябинской области оставили без коляски с электроприводом. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства 30 июня. «К главе СК России в его интернет-приемную „ВКонтакте“ обратилась жительница Челябинской области. Она сообщила, что ее 16-летнего сына-инвалида не обеспечили жизненно-важной для него креслом-коляской с электроприводом. Отмечается, что уполномоченные органы не принимают мер к предоставлению ребенку необходимого технического средства реабилитации, несмотря на прогрессирование заболевания», — пояснили в пресс-службе СКР. Там добавили, что Бастрыкин ожидает доклада о проверочных мероприятиях от начальника управления СК по региону Петра Решетникова. Также председатель СКР ждет отчета о работе по решению проблемы ребенка-инвалида.