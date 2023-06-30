Два человека погибли при взрыве на «Елховнефти» в Татарстане

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Национальный антитеррористический комитет. Тактико-специальное учение "Молния-2017". Челябинск, огонь, нефтехранилище, огнеборец
Взрыв произошел во время очистки резервуара, сообщили в экстренных службах Фото:

В результате взрыва на пожарной установке нефтегазодобывающего управления «Елховнефть» в селе Старое Маврино, расположенном в Татарстане, погибло два человека. Об этом рассказали в экстренных службах.

«Два человека погибли при взрыве на пожарной установке нефтегазодобывающего управления «Елховнефть», — передает сообщение экстренных служб ТАСС. Там добавили, что мужчина и женщина занимались очисткой резервуара, когда произошел взрыв.

Оба человека скончались на месте происшествия. После взрыва возник пожар, который удалось локализовать на площади около двух квадратных метров, заключили в экстренных службах.

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В результате взрыва на пожарной установке нефтегазодобывающего управления «Елховнефть» в селе Старое Маврино, расположенном в Татарстане, погибло два человека. Об этом рассказали в экстренных службах. «Два человека погибли при взрыве на пожарной установке нефтегазодобывающего управления «Елховнефть», — передает сообщение экстренных служб ТАСС. Там добавили, что мужчина и женщина занимались очисткой резервуара, когда произошел взрыв. Оба человека скончались на месте происшествия. После взрыва возник пожар, который удалось локализовать на площади около двух квадратных метров, заключили в экстренных службах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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