Два человека погибли при взрыве на «Елховнефти» в Татарстане

Взрыв произошел во время очистки резервуара, сообщили в экстренных службах
В результате взрыва на пожарной установке нефтегазодобывающего управления «Елховнефть» в селе Старое Маврино, расположенном в Татарстане, погибло два человека. Об этом рассказали в экстренных службах.
«Два человека погибли при взрыве на пожарной установке нефтегазодобывающего управления «Елховнефть», — передает сообщение экстренных служб ТАСС. Там добавили, что мужчина и женщина занимались очисткой резервуара, когда произошел взрыв.
Оба человека скончались на месте происшествия. После взрыва возник пожар, который удалось локализовать на площади около двух квадратных метров, заключили в экстренных службах.
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