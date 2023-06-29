Министр культуры Пермского края ищет зама через соцсети

Министр культуры Пермского края Алла Платонова ищет себе в команду заместителя. Отбор претендентов на вакантную должность она объявила в своем telegram-канале.
«Ищем в нашу команду заместителя министра культуры Пермского края, который возьмет на себя управление финансово-экономическим блоком, орготделом и отделом профессионального искусства», — пишет Платонова. Среди требований, которые предъявляются к кандидатам: высшее образование в сфере управления (юридическое, экономическое, менеджмент), опыт руководства людьми.
Как отмечает министр, должность требует понимания процессов бюджетирования, управления учреждениями и командами. Соискателю важно иметь навыки организации мероприятий и знать сферу профессионального искусства и культуры Пермского края.
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