29 июня 2023

Министр культуры Пермского края ищет зама через соцсети

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Открытие выставки "Понаехали. Арт - Пермь XXV". Пермь, платонова алла
Алла Платонова объявила конкурс на пост заместителя Фото:

Министр культуры Пермского края Алла Платонова ищет себе в команду заместителя. Отбор претендентов на вакантную должность она объявила в своем telegram-канале.

«Ищем в нашу команду заместителя министра культуры Пермского края, который возьмет на себя управление финансово-экономическим блоком, орготделом и отделом профессионального искусства», — пишет Платонова. Среди требований, которые предъявляются к кандидатам: высшее образование в сфере управления (юридическое, экономическое, менеджмент), опыт руководства людьми.

Как отмечает министр, должность требует понимания процессов бюджетирования, управления учреждениями и командами. Соискателю важно иметь навыки организации мероприятий и знать сферу профессионального искусства и культуры Пермского края.

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Министр культуры Пермского края Алла Платонова ищет себе в команду заместителя. Отбор претендентов на вакантную должность она объявила в своем telegram-канале. «Ищем в нашу команду заместителя министра культуры Пермского края, который возьмет на себя управление финансово-экономическим блоком, орготделом и отделом профессионального искусства», — пишет Платонова. Среди требований, которые предъявляются к кандидатам: высшее образование в сфере управления (юридическое, экономическое, менеджмент), опыт руководства людьми. Как отмечает министр, должность требует понимания процессов бюджетирования, управления учреждениями и командами. Соискателю важно иметь навыки организации мероприятий и знать сферу профессионального искусства и культуры Пермского края.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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