В ХМАО чиновников и депутатов обязали перечислять зарплату на помощь Донбассу. Инсайд

30 июня 2023 в 21:45 Размер текста - 17 +

Югорским госслужащим попросили отправить дневной заработок Гумкорпусу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ХМАО чиновников окружного правительства, аппарат думы, депутатов и госслужащих обязали ежемесячно перечислять сумму в размере одной дневной зарплаты на счет Гуманитарного добровольческого корпуса Югры. Источник в политбомонде рассказал URA.RU, что деньги направят на закупку еды и помощи жителям Донбасса, но способ сбора и адресат вызвали возмущение в кулуарах югорского «белого дома». «Работников департаментов и всех, кто получает зарплату в думе (это не только депутаты, но и их помощники, и сотрудники аппарата), обязали переводить Гумкорпусу дневной заработок ежемесячно. В департаментах условия мягче — там сумма не регулируется. Все и так постоянно перечисляют на нужды СВО и фондам, закупают амуницию и предметы первой необходимости, здесь вопросов нет. Но многие принципиально не хотят направлять деньги в Гумкорпус, потому что считают его отчетность не вполне прозрачной. Нас просто лишили права выбора, еще и поставили изначально в неравные условия», — сообщает инсайдер. Глава Гумкорпуса Югры Эдуард Логинов подтвердил сбор средств на поддержание своей добровольческой миссии в Донбассе. «Нам предложили открыть спецсчет руководители департаментов. Деньги будут направлены на ГСМ, закупку продуктов (в том числе овощей для приготовления горячего питания жителям), транспортные расходы волонтеров и доставку гуманитарного груза. Средств на миссию на самом деле нет, мы готовы были ее свернуть, но получили помощь от чиновников из правительства Югры. Естественно, отчетность будет прозрачной», — сообщил Логинов. Мнения депутатов окружной думы по поводу перечисления средств разделились. Единоросс Сергей Елишев сообщил, что готов направлять деньги. «Главное, чтобы они дошли до адресата, а не осели у кого-нибудь в карманах в глубоком тылу», — уточнил депутат. Опрошенные журналистом оппозиционеры сбор средств на счет Гумкорпуса не поддержали, при этом решающим аргументом стал адресат перечисления. Лидер КПРФ в ХМАО Алексей Савинцев заявил, что не слышал о сборе, но мог бы его поддержать, если бы речь не шла о Логинове. Коммунист предложил самостоятельно отвезти все закупленное получателям гумпомощи. Либерал-демократ Михаил Селюков также отказался финансировать счет Гумкорпуса. «Я уже перевел свою годовую зарплату на нужды СВО и продолжу поддерживать наши местные НКО — например, проект „Шьем для наших“», — прокомментировал ситуацию депутат. В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос о подробностях сбора. Ответ ожидается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ХМАО чиновников окружного правительства, аппарат думы, депутатов и госслужащих обязали ежемесячно перечислять сумму в размере одной дневной зарплаты на счет Гуманитарного добровольческого корпуса Югры. Источник в политбомонде рассказал URA.RU, что деньги направят на закупку еды и помощи жителям Донбасса, но способ сбора и адресат вызвали возмущение в кулуарах югорского «белого дома». «Работников департаментов и всех, кто получает зарплату в думе (это не только депутаты, но и их помощники, и сотрудники аппарата), обязали переводить Гумкорпусу дневной заработок ежемесячно. В департаментах условия мягче — там сумма не регулируется. Все и так постоянно перечисляют на нужды СВО и фондам, закупают амуницию и предметы первой необходимости, здесь вопросов нет. Но многие принципиально не хотят направлять деньги в Гумкорпус, потому что считают его отчетность не вполне прозрачной. Нас просто лишили права выбора, еще и поставили изначально в неравные условия», — сообщает инсайдер. Глава Гумкорпуса Югры Эдуард Логинов подтвердил сбор средств на поддержание своей добровольческой миссии в Донбассе. «Нам предложили открыть спецсчет руководители департаментов. Деньги будут направлены на ГСМ, закупку продуктов (в том числе овощей для приготовления горячего питания жителям), транспортные расходы волонтеров и доставку гуманитарного груза. Средств на миссию на самом деле нет, мы готовы были ее свернуть, но получили помощь от чиновников из правительства Югры. Естественно, отчетность будет прозрачной», — сообщил Логинов. Мнения депутатов окружной думы по поводу перечисления средств разделились. Единоросс Сергей Елишев сообщил, что готов направлять деньги. «Главное, чтобы они дошли до адресата, а не осели у кого-нибудь в карманах в глубоком тылу», — уточнил депутат. Опрошенные журналистом оппозиционеры сбор средств на счет Гумкорпуса не поддержали, при этом решающим аргументом стал адресат перечисления. Лидер КПРФ в ХМАО Алексей Савинцев заявил, что не слышал о сборе, но мог бы его поддержать, если бы речь не шла о Логинове. Коммунист предложил самостоятельно отвезти все закупленное получателям гумпомощи. Либерал-демократ Михаил Селюков также отказался финансировать счет Гумкорпуса. «Я уже перевел свою годовую зарплату на нужды СВО и продолжу поддерживать наши местные НКО — например, проект „Шьем для наших“», — прокомментировал ситуацию депутат. В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос о подробностях сбора. Ответ ожидается.