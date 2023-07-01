Американские наемники возмутились тупости украинских военных

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Украинские добровольцы показывают низкий уровень подготовки, заявил Дэвид Брамлетт Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На Украине присутствуют добровольцы, которые не обладают достаточным уровнем подготовки для нахождения на поле боя. Об рассказал американский наемник Дэвид Брамлетт, назвав добровольцев «тупоголовыми».

«Здесь много действительно тупоголовых украинских добровольцев, которым нечего делать на войне», — передает слова Брамлетта Daily Beast. Он добавил, что его приезд на Украину сопровождался хаосом в подготовке к участию в военных действиях в городах Львов и Киев.

Ранее стало известно, что украинские бойцы имеют недостаточную подготовку для боевых действий. Большинство новобранцев в ВСУ не обучены по западным стандартам и являются действительно нетренированными. Командование осознает эту проблему, но не отзывает солдат с фронта.

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На Украине присутствуют добровольцы, которые не обладают достаточным уровнем подготовки для нахождения на поле боя. Об рассказал американский наемник Дэвид Брамлетт, назвав добровольцев «тупоголовыми». «Здесь много действительно тупоголовых украинских добровольцев, которым нечего делать на войне», — передает слова Брамлетта Daily Beast. Он добавил, что его приезд на Украину сопровождался хаосом в подготовке к участию в военных действиях в городах Львов и Киев. Ранее стало известно, что украинские бойцы имеют недостаточную подготовку для боевых действий. Большинство новобранцев в ВСУ не обучены по западным стандартам и являются действительно нетренированными. Командование осознает эту проблему, но не отзывает солдат с фронта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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