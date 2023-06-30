В Пермском крае сгорел многоквартирный дом

В селе Таборы Оханского городского округа (Пермский край) горели надворные постройки, баня и многоквартирный одноэтажный дом. Из помещения самостоятельно эвакуировались 24 человека, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
«Поступило сообщение о пожаре на ул. Молодежная. Было установлено, что горят баня, надворные постройки и многоквартирный одноэтажный жилой дом. До приезда пожарных на улицу вышли 24 человека, в том числе пять детей», — сообщили в ведомстве.
Пожарные вытащили из огня четыре газовых баллона. В тушении пожара участвовали 10 человек и четыре единицы техники. Площадь возгорания составила 372 квадратных метра. Предварительной причиной пожара является нарушение правил при эксплуатации печей.
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