В Пермском крае сгорел многоквартирный дом

01 июля 2023 в 18:42 Размер текста - 17 +

Пожар произошел ночью 1 июля (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В селе Таборы Оханского городского округа (Пермский край) горели надворные постройки, баня и многоквартирный одноэтажный дом. Из помещения самостоятельно эвакуировались 24 человека, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «Поступило сообщение о пожаре на ул. Молодежная. Было установлено, что горят баня, надворные постройки и многоквартирный одноэтажный жилой дом. До приезда пожарных на улицу вышли 24 человека, в том числе пять детей», — сообщили в ведомстве. Пожарные вытащили из огня четыре газовых баллона. В тушении пожара участвовали 10 человек и четыре единицы техники. Площадь возгорания составила 372 квадратных метра. Предварительной причиной пожара является нарушение правил при эксплуатации печей.

В селе Таборы Оханского городского округа (Пермский край) горели надворные постройки, баня и многоквартирный одноэтажный дом. Из помещения самостоятельно эвакуировались 24 человека, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «Поступило сообщение о пожаре на ул. Молодежная. Было установлено, что горят баня, надворные постройки и многоквартирный одноэтажный жилой дом. До приезда пожарных на улицу вышли 24 человека, в том числе пять детей», — сообщили в ведомстве. Пожарные вытащили из огня четыре газовых баллона. В тушении пожара участвовали 10 человек и четыре единицы техники. Площадь возгорания составила 372 квадратных метра. Предварительной причиной пожара является нарушение правил при эксплуатации печей.