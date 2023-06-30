30 июня 2023

В Пермском крае сгорел многоквартирный дом

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Пожар на улице Рабочая. Тюмень , пожар, тушение пожара, пожарные
Пожар произошел ночью 1 июля (архивное фото) Фото:

В селе Таборы Оханского городского округа (Пермский край) горели надворные постройки, баня и многоквартирный одноэтажный дом. Из помещения самостоятельно эвакуировались 24 человека, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«Поступило сообщение о пожаре на ул. Молодежная. Было установлено, что горят баня, надворные постройки и многоквартирный одноэтажный жилой дом. До приезда пожарных на улицу вышли 24 человека, в том числе пять детей», — сообщили в ведомстве.

Пожарные вытащили из огня четыре газовых баллона. В тушении пожара участвовали 10 человек и четыре единицы техники. Площадь возгорания составила 372 квадратных метра. Предварительной причиной пожара является нарушение правил при эксплуатации печей.

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В селе Таборы Оханского городского округа (Пермский край) горели надворные постройки, баня и многоквартирный одноэтажный дом. Из помещения самостоятельно эвакуировались 24 человека, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «Поступило сообщение о пожаре на ул. Молодежная. Было установлено, что горят баня, надворные постройки и многоквартирный одноэтажный жилой дом. До приезда пожарных на улицу вышли 24 человека, в том числе пять детей», — сообщили в ведомстве. Пожарные вытащили из огня четыре газовых баллона. В тушении пожара участвовали 10 человек и четыре единицы техники. Площадь возгорания составила 372 квадратных метра. Предварительной причиной пожара является нарушение правил при эксплуатации печей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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