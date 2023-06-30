30 июня 2023

В Тюмени неизвестные бросили коктейль Молотова в окно магазина. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, пламя, огонь, окно, горящий дом, дом горит
Два злоумышленника разбили витрину и бросили бутылки с зажигательной смесью в магазин Фото:

В Тюмени неизвестные бросили в окна магазина Shopmarki на Республики, 90 коктейль Молотова. Об этом сообщили владельцы в социальных сетях.

«Мы долго думали, стоит ли говорить об этом и понимаем, что не хотим ничего скрывать. В 02:59 ночи 25 июня два злоумышленника разбили витрину и бросили две бутылки с зажигательной смесью прямо в магазин по адресу Республики, 90. Инцидент обошелся без пострадавших», — пишут владельцы в telegram-канале.

Они добавили, что пожар был потушен быстро. Магазин продолжает работать в обычном режиме. Однако вся команда организации находится в шоке, потому что над магазином расположен многоэтажный жилой дом. Чтобы наказать виновных, они просят администрацию города принять меры и усилить безопасность при помощи камер видеонаблюдения.

Агентство направило запрос в администрацию города. Ответ на него ожидается.

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В Тюмени неизвестные бросили в окна магазина Shopmarki на Республики, 90 коктейль Молотова. Об этом сообщили владельцы в социальных сетях. «Мы долго думали, стоит ли говорить об этом и понимаем, что не хотим ничего скрывать. В 02:59 ночи 25 июня два злоумышленника разбили витрину и бросили две бутылки с зажигательной смесью прямо в магазин по адресу Республики, 90. Инцидент обошелся без пострадавших», — пишут владельцы в telegram-канале. Они добавили, что пожар был потушен быстро. Магазин продолжает работать в обычном режиме. Однако вся команда организации находится в шоке, потому что над магазином расположен многоэтажный жилой дом. Чтобы наказать виновных, они просят администрацию города принять меры и усилить безопасность при помощи камер видеонаблюдения. Агентство направило запрос в администрацию города. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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