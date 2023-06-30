В Тюмени неизвестные бросили в окна магазина Shopmarki на Республики, 90 коктейль Молотова. Об этом сообщили владельцы в социальных сетях.
«Мы долго думали, стоит ли говорить об этом и понимаем, что не хотим ничего скрывать. В 02:59 ночи 25 июня два злоумышленника разбили витрину и бросили две бутылки с зажигательной смесью прямо в магазин по адресу Республики, 90. Инцидент обошелся без пострадавших», — пишут владельцы в telegram-канале.
Они добавили, что пожар был потушен быстро. Магазин продолжает работать в обычном режиме. Однако вся команда организации находится в шоке, потому что над магазином расположен многоэтажный жилой дом. Чтобы наказать виновных, они просят администрацию города принять меры и усилить безопасность при помощи камер видеонаблюдения.
Агентство направило запрос в администрацию города. Ответ на него ожидается.
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