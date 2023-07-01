Первая леди Сирии заявила о планах изучить русский язык 02 июля 2023 в 01:10 Размер текста - 17 + Асма аль-Асад отметила древнюю культуру и историю России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Супруга сирийского президента Асма аль-Асад выразила желание изучить русский язык. Об этом она рассказала прессе. «Я желала бы этого. Язык — это мост для общения и между культурами, а Россия имеет очень древнюю культуру и древнюю историю, поэтому я надеюсь, что у меня будет возможность в будущем… Если уменьшится нагрузка по работе, то почему бы и нет», — заявила Асма аль-Асад относительно возможности начать учить русский язык, ее слова приводит RT Arabic. Ранее Соединенные Штаты ввели санкции против супруги сирийского лидера. Вашингтон утверждал, что сирийская первая леди якобы пыталась консолидировать политическую и экономическую власть, используя гражданские и благотворительные организации, передает МК . Супруга сирийского президента Асма аль-Асад выразила желание изучить русский язык. Об этом она рассказала прессе. «Я желала бы этого. Язык — это мост для общения и между культурами, а Россия имеет очень древнюю культуру и древнюю историю, поэтому я надеюсь, что у меня будет возможность в будущем… Если уменьшится нагрузка по работе, то почему бы и нет», — заявила Асма аль-Асад относительно возможности начать учить русский язык, ее слова приводит RT Arabic. Ранее Соединенные Штаты ввели санкции против супруги сирийского лидера. Вашингтон утверждал, что сирийская первая леди якобы пыталась консолидировать политическую и экономическую власть, используя гражданские и благотворительные организации, передает МК. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям