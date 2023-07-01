Первая леди Сирии заявила о планах изучить русский язык

Супруга сирийского президента Асма аль-Асад выразила желание изучить русский язык. Об этом она рассказала прессе.
«Я желала бы этого. Язык — это мост для общения и между культурами, а Россия имеет очень древнюю культуру и древнюю историю, поэтому я надеюсь, что у меня будет возможность в будущем… Если уменьшится нагрузка по работе, то почему бы и нет», — заявила Асма аль-Асад относительно возможности начать учить русский язык, ее слова
Ранее Соединенные Штаты ввели санкции против супруги сирийского лидера. Вашингтон утверждал, что сирийская первая леди якобы пыталась консолидировать политическую и экономическую власть, используя гражданские и благотворительные организации, передает
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