Прокуратура Нефтеюганска уличила вице-спикера гордумы Никитина в нарушении процедуры банкротства

Вице-спикер думы Нефтеюганска Никитин обанкротился, но продолжил заниматься бизнесом Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Прокуратура Нефтеюганска уличила признанного банкротом вице-спикера городской думы Александра Никитина в незаконном предпринимательстве. Об этом URA.RU сообщил источник в местном политическом истеблишменте.

«Обанкротившегося вице-спикера думы Нефтеюганска поймали на незаконном предпринимательстве. Прокуратура ХМАО выявила, что Никитин, несмотря на запрет, является владельцем, директором и замдиректора нескольких юрлиц. Теперь его ждет административная ответственность, увольнения и выход из состава учредителей», — заявляет инсайдер.

По данным из Единого федерального реестра сведений о банкротстве, Никитин не сумел выплатить долг в размере четырех миллионов рублей. Процедура банкротства завершилась в конце апреля 2021 года. При этом имущество, принадлежащее должнику, реализовано не было. Финансовый управляющий не выявил его наличие, а инвентаризация в ходе процедуры не проводилась. Арбитражный суд ХМАО рассмотрел дело Никитина, признал его банкротом и освободил от дальнейшего исполнения требований кредиторов.

Никитин не ответил на звонок корреспондента агентства. В прокуратуру ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что самый богатый депутат думы ХМАО Пыталев лоббирует своего двоюродного брата — вице-спикера думы Нефтеюганска Никитина — на пост председателя думы. Действующий спикер Миннигулов ушел на длительный больничный.