02 июля 2023
01 июля 2023
30 июня 2023

Жители ЯНАО удивились недоступностью спасательных средств на паромах. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие термального курорта  Tentorium. Пермь, отдых на воде, безопасность на воде, спасательные жилеты, спасжилет
Детские спасательные жилеты на пароме оказались под замком Фото:

Жители Салехарда (ЯНАО) удивились недоступностью спасательных средств на паромах. Ямальцы опубликовали в соцсети «ВКонтакте» фото, на котором видно, что детские спасательные жилеты под замком.

«На наших паромах, 1.07.2023», — написал анонимно автор в группе «Подслушано Салехард». Местные жители с удивлением отреагировали на информацию, а кто-то, наоборот, с юмором.

«Спасение утопающих, дело рук самих утопающих», — написал Максим Марченко. «Странно, что еще замок не унесли», — отметил Иван Хоменко. «В экстренной ситуации, сотрудники парома сами будут действовать, никому ничего искать не придется», — добавил Сергей Мизин. «Вы серьезно? Замки весят уже давно, это не новость. Если так переживаете, подойдите к сотрудникам паромной переправы и узнайте лично!» — предложила Александра Сергеева.

Агентство направило запрос в окружной департамент транспорт и дорожного хозяйства. Ответ готовится.

Замок на пароме
Замок на пароме

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Жители Салехарда (ЯНАО) удивились недоступностью спасательных средств на паромах. Ямальцы опубликовали в соцсети «ВКонтакте» фото, на котором видно, что детские спасательные жилеты под замком. «На наших паромах, 1.07.2023», — написал анонимно автор в группе «Подслушано Салехард». Местные жители с удивлением отреагировали на информацию, а кто-то, наоборот, с юмором. «Спасение утопающих, дело рук самих утопающих», — написал Максим Марченко. «Странно, что еще замок не унесли», — отметил Иван Хоменко. «В экстренной ситуации, сотрудники парома сами будут действовать, никому ничего искать не придется», — добавил Сергей Мизин. «Вы серьезно? Замки весят уже давно, это не новость. Если так переживаете, подойдите к сотрудникам паромной переправы и узнайте лично!» — предложила Александра Сергеева. Агентство направило запрос в окружной департамент транспорт и дорожного хозяйства. Ответ готовится.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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