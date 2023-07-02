Жители ЯНАО удивились недоступностью спасательных средств на паромах. Фото

03 июля 2023 в 11:17 Размер текста - 17 +

Детские спасательные жилеты на пароме оказались под замком Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жители Салехарда (ЯНАО) удивились недоступностью спасательных средств на паромах. Ямальцы опубликовали в соцсети «ВКонтакте» фото, на котором видно, что детские спасательные жилеты под замком. «На наших паромах, 1.07.2023», — написал анонимно автор в группе «Подслушано Салехард». Местные жители с удивлением отреагировали на информацию, а кто-то, наоборот, с юмором. «Спасение утопающих, дело рук самих утопающих», — написал Максим Марченко. «Странно, что еще замок не унесли», — отметил Иван Хоменко. «В экстренной ситуации, сотрудники парома сами будут действовать, никому ничего искать не придется», — добавил Сергей Мизин. «Вы серьезно? Замки весят уже давно, это не новость. Если так переживаете, подойдите к сотрудникам паромной переправы и узнайте лично!» — предложила Александра Сергеева. Агентство направило запрос в окружной департамент транспорт и дорожного хозяйства. Ответ готовится. Замок на пароме Группа во «ВКонтакте» «Подслушано в Салехарде»

Жители Салехарда (ЯНАО) удивились недоступностью спасательных средств на паромах. Ямальцы опубликовали в соцсети «ВКонтакте» фото, на котором видно, что детские спасательные жилеты под замком. «На наших паромах, 1.07.2023», — написал анонимно автор в группе «Подслушано Салехард». Местные жители с удивлением отреагировали на информацию, а кто-то, наоборот, с юмором. «Спасение утопающих, дело рук самих утопающих», — написал Максим Марченко. «Странно, что еще замок не унесли», — отметил Иван Хоменко. «В экстренной ситуации, сотрудники парома сами будут действовать, никому ничего искать не придется», — добавил Сергей Мизин. «Вы серьезно? Замки весят уже давно, это не новость. Если так переживаете, подойдите к сотрудникам паромной переправы и узнайте лично!» — предложила Александра Сергеева. Агентство направило запрос в окружной департамент транспорт и дорожного хозяйства. Ответ готовится.