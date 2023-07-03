Berliner Zeitung: на Западе разочарованы тем, как ВСУ используют танки Leopard 03 июля 2023 в 16:42 Размер текста - 17 + Украина не смогла прорвать российскую линию обороны после начала контрнаступления, напомнил Франц Бекки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После начала контрнаступления западные страны разочаровались тем, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют поставленные им танки Leopard. Об этом сообщил журналист Berliner Zeitung Франц Бекки. «С большими ожиданиями западные государства поставляли Украине тяжелые танки и боевые машины пехоты, надеясь, что она сможет добиться важных успехов на местности за счет использования этой военной техники. Примерно через месяц после начала летнего наступления Украины есть небольшое разочарование», — написал Франц Бекки в своем материале . Он отметил, что на данный момент Украина лишилась около 13% от поставленных немецких танков. По словам журналиста, Запад разочарован тем, что Киев не смог прорвать российскую линию обороны во время контрнаступления. Журналист привел в пример атаку ВСУ под Малой Токмачкой. Тогда Киев лишился трех танков Leopard из 14, предоставленных 33-й механизированной бригаде и 47-й штурмовой бригаде Украины. По анализу Forbes, попытка ВСУ 8 июня пересечь российское минное поле на этом направлении закончилась хуже, чем предполагалось ранее, передает RT. После начала контрнаступления западные страны разочаровались тем, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют поставленные им танки Leopard. Об этом сообщил журналист Berliner Zeitung Франц Бекки. «С большими ожиданиями западные государства поставляли Украине тяжелые танки и боевые машины пехоты, надеясь, что она сможет добиться важных успехов на местности за счет использования этой военной техники. Примерно через месяц после начала летнего наступления Украины есть небольшое разочарование», — написал Франц Бекки в своем материале. Он отметил, что на данный момент Украина лишилась около 13% от поставленных немецких танков. По словам журналиста, Запад разочарован тем, что Киев не смог прорвать российскую линию обороны во время контрнаступления. Журналист привел в пример атаку ВСУ под Малой Токмачкой. Тогда Киев лишился трех танков Leopard из 14, предоставленных 33-й механизированной бригаде и 47-й штурмовой бригаде Украины. По анализу Forbes, попытка ВСУ 8 июня пересечь российское минное поле на этом направлении закончилась хуже, чем предполагалось ранее, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям