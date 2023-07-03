03 июля 2023

Умер застреливший офицеров в аэропорту Кишинева

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Рустам Ашуров так и не пришел в себя после полученных ранений Фото:

Застреливший 30 июня двух офицеров в аэропорту Кишенева Рустам Ашуров умер от полученных при задержании ранений. Об этом сообщили представители МВД Молдавии.

«Обвиняемый в „двойном футболе“ в аэропорту Кишинева умер», — говорится в Telegram МВД. Известно, что Ашуров так и не пришел в сознание.

Ранее Рустам Ашуров устроил стрельбу в кишиневском аэропорту. Во время его задержания он завладел пистолетом сотрудника правоохранительных органов и открыл огонь, застрелив двух силовиков и ранив одного пассажира, после чего он взял в заложники несколько человек. В ходе задержания преступника его серьезно ранили. Несмотря на это, Генеральная прокуратура Молдавии арестовала Ашурова на 30 суток. После ранения мужчина три дня не приходил в сознание.

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Застреливший 30 июня двух офицеров в аэропорту Кишенева Рустам Ашуров умер от полученных при задержании ранений. Об этом сообщили представители МВД Молдавии. «Обвиняемый в „двойном футболе“ в аэропорту Кишинева умер», — говорится в Telegram МВД. Известно, что Ашуров так и не пришел в сознание. Ранее Рустам Ашуров устроил стрельбу в кишиневском аэропорту. Во время его задержания он завладел пистолетом сотрудника правоохранительных органов и открыл огонь, застрелив двух силовиков и ранив одного пассажира, после чего он взял в заложники несколько человек. В ходе задержания преступника его серьезно ранили. Несмотря на это, Генеральная прокуратура Молдавии арестовала Ашурова на 30 суток. После ранения мужчина три дня не приходил в сознание.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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