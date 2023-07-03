Умер застреливший офицеров в аэропорту Кишинева

04 июля 2023 в 01:07 Размер текста - 17 +

Рустам Ашуров так и не пришел в себя после полученных ранений Фото: Анна Майорова © URA.RU Застреливший 30 июня двух офицеров в аэропорту Кишенева Рустам Ашуров умер от полученных при задержании ранений. Об этом сообщили представители МВД Молдавии. «Обвиняемый в „двойном футболе“ в аэропорту Кишинева умер», — говорится в Telegram МВД. Известно, что Ашуров так и не пришел в сознание. Ранее Рустам Ашуров устроил стрельбу в кишиневском аэропорту. Во время его задержания он завладел пистолетом сотрудника правоохранительных органов и открыл огонь, застрелив двух силовиков и ранив одного пассажира, после чего он взял в заложники несколько человек. В ходе задержания преступника его серьезно ранили. Несмотря на это, Генеральная прокуратура Молдавии арестовала Ашурова на 30 суток. После ранения мужчина три дня не приходил в сознание.

Застреливший 30 июня двух офицеров в аэропорту Кишенева Рустам Ашуров умер от полученных при задержании ранений. Об этом сообщили представители МВД Молдавии. «Обвиняемый в „двойном футболе“ в аэропорту Кишинева умер», — говорится в Telegram МВД. Известно, что Ашуров так и не пришел в сознание. Ранее Рустам Ашуров устроил стрельбу в кишиневском аэропорту. Во время его задержания он завладел пистолетом сотрудника правоохранительных органов и открыл огонь, застрелив двух силовиков и ранив одного пассажира, после чего он взял в заложники несколько человек. В ходе задержания преступника его серьезно ранили. Несмотря на это, Генеральная прокуратура Молдавии арестовала Ашурова на 30 суток. После ранения мужчина три дня не приходил в сознание.