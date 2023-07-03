В Кишиневе арестовали мужчину, застрелившего двух человек в аэропорту

03 июля 2023 в 17:10 Размер текста - 17 +

Обвиняемый в стрельбе в аэропорту Кишинева арестован на 30 суток Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Генеральная прокуратура Молдавии арестовала на 30 суток гражданина Таджикистана Рустама Ашурова, обвиняемого в совершении двойного убийства в аэропорту Кишинева. Об этом сообщается на сайте ведомства. «По требованию Кишиневской городской прокуратуры гражданин Таджикистана, обвиняемый в двойном убийстве в Международном аэропорту Кишинева 30 июня 2023 года, помещен под предварительный арест сроком на 30 суток», — говорится в сообщении Генпрокуратуры. Отмечается, что нападавшим является 43-х летний Рустам Ашуров, находящийся в розыске за похищение человека. Мужчина тяжело ранен и третий день не приходит в сознание. Раннее мужчина был осужден на 13 лет тюремного срока в Душанбе за участие в вооруженном ограблении. На свободе он оказался в 2019 году, когда тысячи заключенных в Таджикистане были освобождены из-под стражи в результате помилования президентом республики. Иностранец, которому был запрещен въезд в Молдову, в пятницу устроил стрельбу в аэропорту Кишинева. Пассажиры были эвакуированы, вылеты отложены. В результате стрельбы были убиты пограничник и сотрудник службы безопасности аэропорта. Президент Молдавии Майа Санду объявила 4 июля днем национального траура в память о погибших, передает «Царьград».

Генеральная прокуратура Молдавии арестовала на 30 суток гражданина Таджикистана Рустама Ашурова, обвиняемого в совершении двойного убийства в аэропорту Кишинева. Об этом сообщается на сайте ведомства. «По требованию Кишиневской городской прокуратуры гражданин Таджикистана, обвиняемый в двойном убийстве в Международном аэропорту Кишинева 30 июня 2023 года, помещен под предварительный арест сроком на 30 суток», — говорится в сообщении Генпрокуратуры. Отмечается, что нападавшим является 43-х летний Рустам Ашуров, находящийся в розыске за похищение человека. Мужчина тяжело ранен и третий день не приходит в сознание. Раннее мужчина был осужден на 13 лет тюремного срока в Душанбе за участие в вооруженном ограблении. На свободе он оказался в 2019 году, когда тысячи заключенных в Таджикистане были освобождены из-под стражи в результате помилования президентом республики. Иностранец, которому был запрещен въезд в Молдову, в пятницу устроил стрельбу в аэропорту Кишинева. Пассажиры были эвакуированы, вылеты отложены. В результате стрельбы были убиты пограничник и сотрудник службы безопасности аэропорта. Президент Молдавии Майа Санду объявила 4 июля днем национального траура в память о погибших, передает «Царьград».