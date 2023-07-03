В Кишиневе арестовали мужчину, застрелившего двух человек в аэропорту

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Обвиняемый в стрельбе в аэропорту Кишинева арестован на 30 суток Фото:

Генеральная прокуратура Молдавии арестовала на 30 суток гражданина Таджикистана Рустама Ашурова, обвиняемого в совершении двойного убийства в аэропорту Кишинева. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По требованию Кишиневской городской прокуратуры гражданин Таджикистана, обвиняемый в двойном убийстве в Международном аэропорту Кишинева 30 июня 2023 года, помещен под предварительный арест сроком на 30 суток», — говорится в сообщении Генпрокуратуры. Отмечается, что нападавшим является 43-х летний Рустам Ашуров, находящийся в розыске за похищение человека. Мужчина тяжело ранен и третий день не приходит в сознание.

Раннее мужчина был осужден на 13 лет тюремного срока в Душанбе за участие в вооруженном ограблении. На свободе он оказался в 2019 году, когда тысячи заключенных в Таджикистане были освобождены из-под стражи в результате помилования президентом республики.

Иностранец, которому был запрещен въезд в Молдову, в пятницу устроил стрельбу в аэропорту Кишинева. Пассажиры были эвакуированы, вылеты отложены. В результате стрельбы были убиты пограничник и сотрудник службы безопасности аэропорта. Президент Молдавии Майа Санду объявила 4 июля днем национального траура в память о погибших, передает «Царьград».

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Генеральная прокуратура Молдавии арестовала на 30 суток гражданина Таджикистана Рустама Ашурова, обвиняемого в совершении двойного убийства в аэропорту Кишинева. Об этом сообщается на сайте ведомства. «По требованию Кишиневской городской прокуратуры гражданин Таджикистана, обвиняемый в двойном убийстве в Международном аэропорту Кишинева 30 июня 2023 года, помещен под предварительный арест сроком на 30 суток», — говорится в сообщении Генпрокуратуры. Отмечается, что нападавшим является 43-х летний Рустам Ашуров, находящийся в розыске за похищение человека. Мужчина тяжело ранен и третий день не приходит в сознание. Раннее мужчина был осужден на 13 лет тюремного срока в Душанбе за участие в вооруженном ограблении. На свободе он оказался в 2019 году, когда тысячи заключенных в Таджикистане были освобождены из-под стражи в результате помилования президентом республики. Иностранец, которому был запрещен въезд в Молдову, в пятницу устроил стрельбу в аэропорту Кишинева. Пассажиры были эвакуированы, вылеты отложены. В результате стрельбы были убиты пограничник и сотрудник службы безопасности аэропорта. Президент Молдавии Майа Санду объявила 4 июля днем национального траура в память о погибших, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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