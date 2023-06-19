Рогозин объяснил, почему украинские танкисты намеренно портят Leopard

Рогозин: в ВСУ фиксируют факты массовой порчи поставленных Германией танков Leopard

У ВСУ больше шансов выжить на советских танках, сообщил Дмитрий Рогозин Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

ВСУ портят немецкие танки Leopard, потому что боятся российских военных и не хотят попадаться им на глаза. Об этом заявил руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин. Российские силы воспринимают немецкие танки как главную цель по уничтожению.

«Они (ВСУ- прим. URA.RU) выводят свою технику из строя, лишь бы только не попадаться русским на глаза, оказавшись под прицелом», — написал Рогозин в своем telegram-канале . Он отметил, что российские силы воспринимают немецкие танки как первоочередную цель.

Рогозин напомнил об обещании артистов Николая Баскова и Григория Лепса платить российским военным по миллиону рублей за каждый подбитый танк. Он подчеркнул, что в окопах бойцы обсуждают, на что потратить деньги. «Раскошелилась ли эта знаменитость, не знаю», — отметил Рогозин.

Он назвал украинских военных, которые сформировали экипажи танков, смертниками. «Даже в плен нет шансов у этих украинских танковых экипажей попасть», — написал Рогозин. Он сделал вывод, что ВСУ больше шансов выжить на советских танках.

По его мнению, российские бойцы также будут уничтожать американские танки. «Жечь „Абрамов“ (танки Abrams, — прим.ред.) за каждым углом, вызывая инфаркт у американского обывателя», — подчеркнул он. Рогозин обратился к российским военным с просьбой сжигать не только немецкие танки, но и советские. «Сжигайте все, что видите, а не только жирных немецких кошек!», — подытожил он.

Ранее стало известно, что украинские военные потеряли большое количество техники. У украинских военных не получается прорваться через российские линии обороны, потому что они надежно защищены минами, дронами и тяжелой артиллерией.