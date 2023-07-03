03 июля 2023
02 июля 2023

Мэрия Мегиона назвала дату похорон главы города, оказавшихся под угрозой из-за протестов в Израиле

Похороны мэра Мегиона Дейнеки, которые едва не сорвались из-за стачки в Тель-Авиве, пройдут 5 июля
© Служба новостей «URA.RU»
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Олега Дейнеку похоронят 5 июля на мегионском кладбище Фото:

Власти Мегиона (ХМАО) назвали дату похорон главы города Олега Дейнеки. Прощание с мэром оказалось на грани переноса из-за протестов в аэропорту Тель-Авива. Начальник управления по связям со СМИ Ольга Луткова сообщила корреспонденту URA.RU, что церемония прощания с мэром пройдет 5 июля.

«Прощание состоится завтра, 5 июля. Из-за событий на территории зарубежного государства вылет авиабортов в Москву переносился. Ранее это не позволяло объявить точную дату и время скорбной церемонии, но теперь все прояснилось», — сообщила Луткова.

Похороны Дейнеки пройдут на мегионском кладбище. «Отпевание начнется в 10.00 в храме Покрова Божьей матери, после этого все желающие проститься с Олегом Александровичем смогут это сделать», — уточнили в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало о том, что похороны главы Мегиона оказались под угрозой срыва из-за стачек в аэропорту Бен-Гурион. Дейнека умер в израильской клинике, где проходил продолжительное лечение.

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Власти Мегиона (ХМАО) назвали дату похорон главы города Олега Дейнеки. Прощание с мэром оказалось на грани переноса из-за протестов в аэропорту Тель-Авива. Начальник управления по связям со СМИ Ольга Луткова сообщила корреспонденту URA.RU, что церемония прощания с мэром пройдет 5 июля. «Прощание состоится завтра, 5 июля. Из-за событий на территории зарубежного государства вылет авиабортов в Москву переносился. Ранее это не позволяло объявить точную дату и время скорбной церемонии, но теперь все прояснилось», — сообщила Луткова. Похороны Дейнеки пройдут на мегионском кладбище. «Отпевание начнется в 10.00 в храме Покрова Божьей матери, после этого все желающие проститься с Олегом Александровичем смогут это сделать», — уточнили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало о том, что похороны главы Мегиона оказались под угрозой срыва из-за стачек в аэропорту Бен-Гурион. Дейнека умер в израильской клинике, где проходил продолжительное лечение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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