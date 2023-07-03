Мэрия Мегиона назвала дату похорон главы города, оказавшихся под угрозой из-за протестов в Израиле

Похороны мэра Мегиона Дейнеки, которые едва не сорвались из-за стачки в Тель-Авиве, пройдут 5 июля

04 июля 2023 в 11:32 Размер текста - 17 +

Олега Дейнеку похоронят 5 июля на мегионском кладбище Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти Мегиона (ХМАО) назвали дату похорон главы города Олега Дейнеки. Прощание с мэром оказалось на грани переноса из-за протестов в аэропорту Тель-Авива. Начальник управления по связям со СМИ Ольга Луткова сообщила корреспонденту URA.RU, что церемония прощания с мэром пройдет 5 июля. «Прощание состоится завтра, 5 июля. Из-за событий на территории зарубежного государства вылет авиабортов в Москву переносился. Ранее это не позволяло объявить точную дату и время скорбной церемонии, но теперь все прояснилось», — сообщила Луткова. Похороны Дейнеки пройдут на мегионском кладбище. «Отпевание начнется в 10.00 в храме Покрова Божьей матери, после этого все желающие проститься с Олегом Александровичем смогут это сделать», — уточнили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало о том, что похороны главы Мегиона оказались под угрозой срыва из-за стачек в аэропорту Бен-Гурион. Дейнека умер в израильской клинике, где проходил продолжительное лечение.

Власти Мегиона (ХМАО) назвали дату похорон главы города Олега Дейнеки. Прощание с мэром оказалось на грани переноса из-за протестов в аэропорту Тель-Авива. Начальник управления по связям со СМИ Ольга Луткова сообщила корреспонденту URA.RU, что церемония прощания с мэром пройдет 5 июля. «Прощание состоится завтра, 5 июля. Из-за событий на территории зарубежного государства вылет авиабортов в Москву переносился. Ранее это не позволяло объявить точную дату и время скорбной церемонии, но теперь все прояснилось», — сообщила Луткова. Похороны Дейнеки пройдут на мегионском кладбище. «Отпевание начнется в 10.00 в храме Покрова Божьей матери, после этого все желающие проститься с Олегом Александровичем смогут это сделать», — уточнили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало о том, что похороны главы Мегиона оказались под угрозой срыва из-за стачек в аэропорту Бен-Гурион. Дейнека умер в израильской клинике, где проходил продолжительное лечение.