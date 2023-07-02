02 июля 2023
01 июля 2023

Мэрия Мегиона сделала заявление о дате похорон главы города

Мэрия Мегиона: похороны главы города пройдут 5 июля, если не сорвутся из-за протестов в аэропорту Израиля
© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония вручения ордена мужества родным погибшего в ходе СВО солдата Владислава Дятлова. Село Введенское. Курган , чиновница, поминки, гвоздики, цветы, похороны, женская сумка
Похороны мэра Мегиона оказались под угрозой из-за стачек в аэропорту Тель-Авива Фото:

Церемония прощания с главой Мегиона (ХМАО) Олегом Дейнекой пройдет 5 июля, если самолет с телом градоначальника успеет прибыть в Россию из Израиля. Об этом журналисту URA.RU сообщила начальник управления по связям со СМИ Ольга Луткова.

«Планировалось, что самолет с телом главы вылетит из Израиля сегодня. Однако рейсы могут задержаться из-за протестов. Дата похорон назначена на 5 июля, и пока еще можно успеть. Все будет зависеть от авиакомпаний и таможни», — сообщила Луткова.

По данным The Times of Israel, в аэропорту Бен-Гурион (Тель-Авив) 3 июля возможен транспортный коллапс. Тысячи людей на машинах заявили о своем желании принять участие в митинге из-за реформы системы правосудия и заблокировать один из терминалов аэропорта. Похороны Дейнеки были назначены на 11 часов 5 июля.

Ранее URA.RU писало, что похороны главы Мегиона пройдут в начале недели. Олег Дейнека скончался после продолжительной болезни в одной из клиник Израиля, где проходил лечение.

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Церемония прощания с главой Мегиона (ХМАО) Олегом Дейнекой пройдет 5 июля, если самолет с телом градоначальника успеет прибыть в Россию из Израиля. Об этом журналисту URA.RU сообщила начальник управления по связям со СМИ Ольга Луткова. «Планировалось, что самолет с телом главы вылетит из Израиля сегодня. Однако рейсы могут задержаться из-за протестов. Дата похорон назначена на 5 июля, и пока еще можно успеть. Все будет зависеть от авиакомпаний и таможни», — сообщила Луткова. По данным The Times of Israel, в аэропорту Бен-Гурион (Тель-Авив) 3 июля возможен транспортный коллапс. Тысячи людей на машинах заявили о своем желании принять участие в митинге из-за реформы системы правосудия и заблокировать один из терминалов аэропорта. Похороны Дейнеки были назначены на 11 часов 5 июля. Ранее URA.RU писало, что похороны главы Мегиона пройдут в начале недели. Олег Дейнека скончался после продолжительной болезни в одной из клиник Израиля, где проходил лечение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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