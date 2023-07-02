Мэрия Мегиона сделала заявление о дате похорон главы города

Мэрия Мегиона: похороны главы города пройдут 5 июля, если не сорвутся из-за протестов в аэропорту Израиля

03 июля 2023 в 19:43 Размер текста - 17 +

Похороны мэра Мегиона оказались под угрозой из-за стачек в аэропорту Тель-Авива Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Церемония прощания с главой Мегиона (ХМАО) Олегом Дейнекой пройдет 5 июля, если самолет с телом градоначальника успеет прибыть в Россию из Израиля. Об этом журналисту URA.RU сообщила начальник управления по связям со СМИ Ольга Луткова. «Планировалось, что самолет с телом главы вылетит из Израиля сегодня. Однако рейсы могут задержаться из-за протестов. Дата похорон назначена на 5 июля, и пока еще можно успеть. Все будет зависеть от авиакомпаний и таможни», — сообщила Луткова. По данным The Times of Israel, в аэропорту Бен-Гурион (Тель-Авив) 3 июля возможен транспортный коллапс. Тысячи людей на машинах заявили о своем желании принять участие в митинге из-за реформы системы правосудия и заблокировать один из терминалов аэропорта. Похороны Дейнеки были назначены на 11 часов 5 июля. Ранее URA.RU писало, что похороны главы Мегиона пройдут в начале недели. Олег Дейнека скончался после продолжительной болезни в одной из клиник Израиля, где проходил лечение.

Церемония прощания с главой Мегиона (ХМАО) Олегом Дейнекой пройдет 5 июля, если самолет с телом градоначальника успеет прибыть в Россию из Израиля. Об этом журналисту URA.RU сообщила начальник управления по связям со СМИ Ольга Луткова. «Планировалось, что самолет с телом главы вылетит из Израиля сегодня. Однако рейсы могут задержаться из-за протестов. Дата похорон назначена на 5 июля, и пока еще можно успеть. Все будет зависеть от авиакомпаний и таможни», — сообщила Луткова. По данным The Times of Israel, в аэропорту Бен-Гурион (Тель-Авив) 3 июля возможен транспортный коллапс. Тысячи людей на машинах заявили о своем желании принять участие в митинге из-за реформы системы правосудия и заблокировать один из терминалов аэропорта. Похороны Дейнеки были назначены на 11 часов 5 июля. Ранее URA.RU писало, что похороны главы Мегиона пройдут в начале недели. Олег Дейнека скончался после продолжительной болезни в одной из клиник Израиля, где проходил лечение.