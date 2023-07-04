Сенатор Клишас потребовал жесткой реакции на нападение на Милашину и Немова

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Сенатор Андрей Клишас на прессконференции в МИА "Россия сегодня"., клишас андрей
Нападение на Милашину и Немова должно расследоваться, следует из слов Андрея Клишаса Фото:

Правоохранительные органы должны жестко отреагировать на нападение на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

«Нападение на журналиста и адвоката в Чечне требуют жесткой реакции правоохранительных органов», — написал Андрей Клишас в своем telegram-канале. Нападение на Милашину и Немова произошло 4 июля перед оглашением приговора по делу жены бывшего судьи Верховного суда Чеченской Республики Заремы Мусаевой.

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«Нападения на журналистов (безотносительно их позиции) — преступны и недопустимы. Комитет ГД по информполитике полностью солидарен в этом с Союзом журналистов России (СЖР) и с Советом по правам человека (СПЧ)», — написал депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем telegram-канале. Он отметил, что в Генпрокуратору будет направлено обращение о взятии расследования нападения на особый контроль.

Перед вынесением приговора по делу Мусаевой неизвестные напали на Милашину и Немова. Журналистка была облита зеленкой, у нее сломаны пальцы, по всему телу множественные ушибы. У Немова была диагностирована черепно-мозговая травма.

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Правоохранительные органы должны жестко отреагировать на нападение на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. «Нападение на журналиста и адвоката в Чечне требуют жесткой реакции правоохранительных органов», — написал Андрей Клишас в своем telegram-канале. Нападение на Милашину и Немова произошло 4 июля перед оглашением приговора по делу жены бывшего судьи Верховного суда Чеченской Республики Заремы Мусаевой. «Нападения на журналистов (безотносительно их позиции) — преступны и недопустимы. Комитет ГД по информполитике полностью солидарен в этом с Союзом журналистов России (СЖР) и с Советом по правам человека (СПЧ)», — написал депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем telegram-канале. Он отметил, что в Генпрокуратору будет направлено обращение о взятии расследования нападения на особый контроль. Перед вынесением приговора по делу Мусаевой неизвестные напали на Милашину и Немова. Журналистка была облита зеленкой, у нее сломаны пальцы, по всему телу множественные ушибы. У Немова была диагностирована черепно-мозговая травма.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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