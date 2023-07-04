Сенатор Клишас потребовал жесткой реакции на нападение на Милашину и Немова

04 июля 2023 в 14:16 Размер текста - 17 +

Нападение на Милашину и Немова должно расследоваться, следует из слов Андрея Клишаса Фото: Владимир Андреев © URA.RU Правоохранительные органы должны жестко отреагировать на нападение на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. «Нападение на журналиста и адвоката в Чечне требуют жесткой реакции правоохранительных органов», — написал Андрей Клишас в своем telegram-канале . Нападение на Милашину и Немова произошло 4 июля перед оглашением приговора по делу жены бывшего судьи Верховного суда Чеченской Республики Заремы Мусаевой. Новость по теме Что известно об избиении журналистки Милашиной в Чечне. Фото «Нападения на журналистов (безотносительно их позиции) — преступны и недопустимы. Комитет ГД по информполитике полностью солидарен в этом с Союзом журналистов России (СЖР) и с Советом по правам человека (СПЧ)», — написал депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем telegram-канале . Он отметил, что в Генпрокуратору будет направлено обращение о взятии расследования нападения на особый контроль. Перед вынесением приговора по делу Мусаевой неизвестные напали на Милашину и Немова. Журналистка была облита зеленкой, у нее сломаны пальцы, по всему телу множественные ушибы. У Немова была диагностирована черепно-мозговая травма.

Правоохранительные органы должны жестко отреагировать на нападение на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. «Нападение на журналиста и адвоката в Чечне требуют жесткой реакции правоохранительных органов», — написал Андрей Клишас в своем telegram-канале. Нападение на Милашину и Немова произошло 4 июля перед оглашением приговора по делу жены бывшего судьи Верховного суда Чеченской Республики Заремы Мусаевой. «Нападения на журналистов (безотносительно их позиции) — преступны и недопустимы. Комитет ГД по информполитике полностью солидарен в этом с Союзом журналистов России (СЖР) и с Советом по правам человека (СПЧ)», — написал депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем telegram-канале. Он отметил, что в Генпрокуратору будет направлено обращение о взятии расследования нападения на особый контроль. Перед вынесением приговора по делу Мусаевой неизвестные напали на Милашину и Немова. Журналистка была облита зеленкой, у нее сломаны пальцы, по всему телу множественные ушибы. У Немова была диагностирована черепно-мозговая травма.